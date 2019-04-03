В Душанбе проведен круглый стол при поддержке ОБСЕ по Национальному плану действий Таджикистана по предупреждению насильственного экстремизма до 2020 года.

Офис программ ОБСЕ в Душанбе провел в Душанбе четвертое координационное совещание, посвященное реализации Национальной стратегии и плана действий Таджикистана по предупреждению насильственного экстремизма на 2020 год. Он был организован совместно с Генеральной прокуратурой Таджикистана.

На встрече собрались заинтересованные стороны как на национальном, так и на международном уровне, чтобы обсудить реализацию Национального плана действий по противодействию насильственному экстремизму. Участники определили дополнительные области поддержки гражданского общества и государственных учреждений в соответствии с международными стандартами и передовой практикой в области прав человека.

В рамках усилий по реализации были также представлены результаты курсов повышения квалификации ОБСЕ для общественных советов по реформе милиции и противодействию насильственному экстремизму в рамках усилий по взаимодействию милиции с общественностью.

«ОБСЕ признает, что в современных условиях безопасности масштабы и сложность террористических угроз постоянно меняются. Поэтому Организация способствует совместному и согласованному подходу на всех уровнях и во всех формах», - подчеркнул Фейзо Нуманай, исполняющий обязанности руководителя Офиса программ ОБСЕ в Душанбе.

Манучехр Махмудзода, Начальник Отдела международного сотрудничества Генеральной прокуратуры, также подчеркнул, что сотрудничество между правительством, гражданским обществом и международными субъектами в этой области имеет решающее значение.

«Наше понимание проблемы основано на принципах, согласно которым движущие силы насильственного экстремизма и терроризма зависят от контекста и требуют многостороннего подхода к эффективному противодействию этому явлению», - заявил посол Соединенных Штатов Америки в Таджикистане Джон Марк Поммершайм.

Навруз Одинаев, представитель гражданского общества и член Общественного совета по реформе милиции, сказал: «Очень важно иметь механизм координации между гражданским обществом и государственными структурами по вопросам, связанным с предотвращением и противодействием терроризму. Применение ограничительных мер, будь то в киберпространстве или где-либо еще, усугубит террористическую радикализацию молодежи».

Участники встречи также поделились своими идеями об условиях реализации Стратегии и договорились координировать свои усилия на двухмесячной основе.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.