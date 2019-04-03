В этом году на крупнейшее событие в мире моды Узбекистана были приглашены таджикские дизайнеры Умед Кучкалиев, Сабина Хамраева, Умеда Парсаева и Алан Воловикис. Они приняли участие в показах мод, мастер-классах, презентациях, приуроченных к международной неделе моды в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.

Таджикские дизайнеры под руку с моделями в эксклюзивном наряде на красной дорожке, которые подъезжали на черных «Mercedes».

Источник: личное фото дизайнеров 1 /3

Первый день недели моды был назван «Ikat Day», в рамках которого был проведён показ Ikat дизайнеров из разных регионов Узбекистана и Франции. В своих коллекциях дизайнеры акцентировали внимание на исключительные детали, орнаменты, аксессуары, присущие только той или иной местности.

Источник www.afisha.uz 1 /4

Таджикский дизайнер Умеда Парсаева выступила на Неделе моды с коллекцией "Весна-Лето-2019" в рамках показа «Pret-a-parter», рассчитанных на массовое производство. Показ состоялся в картинг-клубе на территории парка «Anhor Lokomotiv», который превратился в подиум в виде полукруга.

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Приглашенным гостем Умеды стала популярная узбекская певица Шахзода, исполнившаяся свои хиты, под которые выступили модели Парсаевой.

источник: архив У. Парсаевой 1 /3

Умед Кучкалиев продемонстрировал свою коллекцию в рамках показа «Haute Couture» в арт-галерее «Заркайнар». Коллекции этой категории создаются исключительно вручную, в единственном экземпляре и представляют собой самую высокую планку в мире моды.

источник: архив У. Кучкалиева 1 /2

Владелица таджикского бренда Pari Collection Сабина Хамраева и ее коллекция на Uzbekistan fashion week.

источник: архив С. Хамраевой 1 /4

После окончания Недели моды организаторы пригласили таджикских дизайнеров совершить экскурсию по достопримечательностям древних городов Бухары и Самарканда.

источник: соцсети таджикских дизайнеров 1 /4

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