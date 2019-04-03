Академия ментальной арифметики «Империя знаний» провела Республиканскую олимпиаду по ментальной арифметике GENIUSKID TAJIKISTAN 2019 среди детей от 5 до 17 лет.

Впервые в Олимпиаде приняли участие ученики других образовательных центров страны. Интеллектуальные соревнования объединили более 500 детей со всех регионов Таджикистана: в ней участвовали представители Бохтара, Бустона, Гиссара, Хорога, Худжанда и Душанбе.

Главная цель таких соревнований – предоставить возможность детям проявить себя, а также это является показателем качества предоставляемых услуг в сфере частного образования и способствует выбору методики обучения подрастающего поколения страны, считают организаторы.

Ментальная арифметика — это наука о быстром счёте, она служит помощником для развития детского интеллекта. На занятиях, мальчики и девочки учатся не только быстро складывать цифры ментально, но развивают и другие способности: память, концентрацию, коммуникабельность и даже уверенность в себе.

Также у участников олимпиады была возможность пройти международную сертификацию PAMA Global Abacus & Mental Arithmetic Association. Данные сертификаты позволяют подтвердить уровень знаний на международном уровне среди 24 стран мира.

Интеллектуальные соревнования данной олимпиады также включали в себя следующие этапы: счёт на абакусе, ментальные счёт и флеш-чемпионат.

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Также впервые была проведена Олимпиада по ментальной арифметике среди педагогов. Тренера по ментальной арифметике "Империи знаний" доказали свою компетентность, продемонстрировав навыки в ментальном счёте и счёте на абакусе.

Следует отметить, что все преподаватели "Империи знаний" являются сертифицированными международными экспертами и имеют прекрасный опыт общения с детьми.

"Империя знаний" является официальным партнёром московского Абакус центра и единственным представителем Международной ассоциации Pama Global Abacus & Mental Arithmetic Association в Таджикистане. Участие Республики Таджикистан в данной престижной организации дает возможность детям принимать участие в международных олимпиадах, организуемых ей во всем мире.

В числе приглашённых гостей на GENIUSKID TAJIKISTAN 2019 присутствовала Латофат Назири, заместитель министра образования и науки Таджикистана, которая поздравила всех присутствующих от имени министра образования и науки Нуриддина Саида, и отметила важную роль академии STEEM-образования "Империя знаний" в системе образования страны.

После соревнований участников Олимпиады ждал настоящий праздник. Манижа Тошболтаева, больше известная, как «Девочка-радар», выступившая в шоу «Удивительные люди» и участница конкурса «Во весь голос», спела песню «Детство».

Также своим замечательным выступлением ментальных гениев и всех присутствующих порадовали продюсер Зафар Абдуалимов, Афзалшо Сафарзода - финалист конкурса "Во весь голос" в городе Москва, а также певица Дилноза Абдуалимова.

Впереди у ментальных гениев страны V ОЛИМПИАДА «АБАКУС 2019» по ментальной арифметике, которая пройдёт в начале мая в Москве.

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Поддержку «Империи знаний» в проведении Олимпиады оказали: Государственное унитарное предприятие «Таджикская алюминиевая компания», страховая компания Spitamen Insurance, авиакомпания «Сомон Эйр», Американский Университет Girne, телекоммуникационная компания Tcell, "Southern Fried Chiken", компания "Килк", компания "La cite", компания "Yves Rocher", компания Азия-сеть, а также супермаркет "Арзанда".

Ментальная арифметика это новая отрасль математики, развивающее оригинальное мышление, а ООО «Империя знаний» - единственный учебный центр в Таджикистане, где дети изучают данный вид точных наук.

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