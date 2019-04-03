Эволюция топлива происходила наравне с развитием международного автопрома. Производители автомобильного топлива в течение десяти лет внедрили три новых стандарта, которые стали более щадящими для экологии и людей. В стандарте Евро-2 содержание серы составляло 500мг/кг, количество выбросов в стандарте Евро-5 сократилось в 50 раз.
Как эволюционировали топливо и марки автомобилей смотрите в нашей инфографике. Мы выбрали наиболее популярные в Таджикистане авто.
В Таджикистане почтили память погибших российских пограничников в авиакатастрофе
Душанбинский автобус. История в фотографиях
В Швейцарии рассмотрят доклад Таджикистана по трудовой миграции
АБР: Для экономической устойчивости Таджикистану необходимо улучшить деловую среду
Таджикистан ищет деньги для достройки Рогуна
Такси, маршрутка или троллейбус: тест-драйв общественного транспорта в Душанбе
В Душанбе прошла Республиканская олимпиада по ментальной арифметике
В Кыргызстане хотят наградить медалями пострадавших во время конфликта на таджикско-киргизской границе
«В самолёте нет мест»: Utair не пустила пассажиров с билетами на рейс Душанбе-Москва
Таджикские дизайнеры приняли участие в Uzbekistan fashion week
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста