Сегодня в Душанбе пройдет международный круглый стол на тему «Социальное измерение евразийской интеграции: возможности и перспективы для Республики Таджикистан».

Организаторами мероприятия выступают Фонд развития «Институт Евразийских Исследований», Экспертный клуб «Урал-Евразия» (Екатеринбург), ИАЦ «Евразия-Поволжье» (Саратов) при содействии посольства России в Таджикистане.

В фокусе обсуждения – возможности развития человеческого капитала в условиях интеграционных процессов, проходящих на евразийском пространстве.

В мероприятии примут участие политики, дипломаты, эксперты, представители деловых кругов, ученые, общественные деятели и представители прессы.

Планируется участие глав посольств России, Казахстана, Киргизии и Китая.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.