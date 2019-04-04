Сразу три бойца из Таджикистана примут участие в турнире по смешанным боям в Москве. Один из них душанбинец Азам Гафоров проведет титульный бой с опытным бойцом из России Юнусом Евлоевым.

Определились все участники очередного бойцовского турнира, проводимого российской организацией Absolute Championship Akhmat.

Кард турнира ACA-95 выглядит внушительно. Три титульных поединка в наилегчайшем, полусреднем и среднем дивизионах будут дополнены интригующими рейтинговыми противостояниями, в которых примут участие Эдуард Вартянян, Юсуф Раисов, Александр Сарнавский, Магомед Исмаилов и Вячеслав Василевский.

Для таджикских любителей смешанных боев этот турнир интересен еще и тем, что в нем примут участие трое наших спортсменов.

Не знающий до настоящего времени поражений Азам Гафоров, на счету которого 11 побед, сразится за пояс чемпиона с опытным Юнусом Евлоевым.

Набирающий популярность в бойцовских кругах Фатхиддин Собиров также проведет бой с россиянином Александром Педусоном.

Хорошо известный таджикистанацам по выступлениям в турнирах организации Беркут (АСВ) Шараф Давлатмуродов проведет нелегкий бой против бразильца Исмаэля Де Джесуса.

Бои АСА-95 пройдут 27 апреля в московском спорткомплексе «ЦСКА Арена».

Список боев, которые пройдут в рамках турнира ACA-95:

Титульный бой в наилегчайшем весе:

Азам Гафоров (ТАДЖИКИСТАН, 11-0) - Юнус Евлоев (Россия, 22-8)

Азам Гафоров и Юнус Евлоев Фото Постер ACA-MMА

Титульный бой в полусреднем весе:

Альберт Туменов (Россия, 20 побед - 4 поражения) - Мурад Абдулаев (Россия, 18-3)

Титульный бой в среднем весе:

Бретт Купер (США, 26-13) - Саламу Абдурахманов (Россия, 12-1)

Также в основной кард турнира вошли бои:

Эдуард Вартанян (Россия, 19-4) - Джошуа Авелес (США, 27-11)

Александр Сарнавский (Россия, 36-7) - Юсуф Раисов (Россия, 14-1)

Остальные бои:

Фатхидин Собиров (ТАДЖИКИСТАН, 14-2) - Александр Педусон (Россия, 12-3)

Фатхиддин Собиров выйдет против россиянина Александра Педусона. Фото АСВ

Кори Хендрикс (США, 5-2) - Батраз Агнаев (Россия, 4-1)

Магомед Исмаилов (Россия, 13-2) - Вячеслав Василевский (Россия, 32-6)

Беслан Ушуков (Россия, 16-3) - Гаджимурад Хирамагомедов (Россия, 8-2)

Олег Борисов (Россия, 21-3) - Мациел Де Лима (Бразилия, 14-3)

Джихад Юнусов (Россия, 15-4) - Тиаго Бонифацио (Бразилия, 14-6)

Шараф Давлатмуродов (ТАДЖИКИСТАН, 13-3) - Исмаэль Де Джесус (Бразилия, 17-6)

Шараф Давлатмуродов - еще один таджикский боец-участник АСА -95 Фото ACB

Алексей Полпудников (Россия, 26-5) - Абдул-Рахман Темиров (Россия, 12-3)

Сергей Билостенный (Россия, 5-2) - Марк Годбир (Великобритания, 13-4)

Арман Оспанов (Казахстан, 8-2) - Лом-Али Эскиев (Германия, 15-4)

Илья Щеглов (Россия, 5-1) - Алексей Стоян (Россия, 6-4).

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