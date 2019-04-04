Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана Исматулло Насреддин вручил верительные грамоты президенту Пакистана Арифу Алви.

Церемония проходила во дворце Айвони Садр в Исламабаде, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

В рамках беседы президента Пакистана с послом Таджикистана были переданы слова приветствия и добрых пожеланий президента Эмомали Рахмона пакистанскому коллеге.

Ариф Алви также выразил слова приветствия и личного уважения президенту Таджикистана.

Во время беседы были затронуты вопросы сотрудничества в политической и военной сферах, а также по вопросам безопасности, развития торговли, коммуникаций и др.

В частности, президент Пакистана отметил важность своевременной реализации проекта CASA-1000 для пакистанской стороны.

Исматулло Насредин был назначен послом Таджикистана в Исламабаде в начале февраля текущего года, до этого он занимал пост заместителя главы МИД республики.

Кандидат от правящей партии Пакистана "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость") Ариф Алви в сентябре прошлого года был избран 13-м президентом страны.

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