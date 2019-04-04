Дар шаҳри Душанбе имрӯз таҳти унвони “Андозагирии иҷтимоии ҳамгиройии авруосиёӣ: имконот ва дурнамо барои Тоҷикистон” мизи гирди байнулмилалӣ баргузор мешавад.

Ин чорабинӣ бо ташаббуси Фонди рушди “Пажӯҳишгоҳи таҳқиқоти авруосиёӣ”, Маҳфили коршиносони “Урал-Евразия” (Екатеринбург), маркази иттилоотӣ-таҳлилии “Евразия-Поволжье” (Саратов) бо мусоидати сафоратхонаи Русия дар Тоҷикистон роҳандозӣ шудааст.

13:34 26 января, 2018

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Дар мизи гирд масоили имконоти рушди сармояи инсонӣ дар шароити равандҳои ҳамгиройӣ дар паҳнои АвруОсиё мавриди таҳлилу баррасӣ қарор мегиранд.

Дар кори мизи гирд сиёсатмадорону дипломатҳо, коршиносон, намояндагони доираҳои тиҷоратӣ, олимон, ходимони чамъиятӣ ва рӯзноманигорон ширкат меварзанд.

Ҳамчунин аз иштироки сафирони Русия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Чин низ дар ин чорабинӣ интизорӣ меравад.

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