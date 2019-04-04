По цветнику прогулялся и президент Таджикистан Эмомали Рахмон, который также подвел итоги конкурса «Сайри гули лола»
Было отмечено, что конкурс «Сайри гули лола» является одним из основных исторических столпов празднования Международного Навруза, а возрождение древней традиции играет значительную роль в привитии любви к природе и воспитании чувства прекрасного среди населения.
По мнению историков, в прошлом этот обряд проводился с особым величием и пышностью на территории древней Согдианы и Бактрии, в других регионах — под названием «Праздник красных цветов».
В заключительном туре областного конкурса «Сайри гули лола» представители 18 городов и районов Согдийской области выставили на обозрение свыше 100 сортов тюльпанов, различные виды декоративных цветов, также представили образцы произведений живописцев и гравёров, цветоводов и оформителей, изготовленные с особым изыском и на высоком уровне, относящиеся к тюльпанам.
Конкурс проходил в пяти номинациях – «Лучшее оформление», «Лучший букет», «Лучшая икебана», «Лучший художник» и «Лучший цветовод», а победителям вручили дипломы, благодарности и премии – от 1000 до 3000 сомони.
Было отмечено, что в настоящее время на территории парка произрастают около 40 видов тюльпанов.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Кто в Таджикистане скоро не сможет говорить по телефону?
Дело о теракте в петербургском метро: обвиняемые жалуются на похищения и пытки в «секретной тюрьме ФСБ»
«http 404». Сегодня Международный День Интернета
Дилшод Назаров в очередной раз выступит в чемпионате Азии
Теперь за депортацию будут платить сами мигранты
Эксперт: Изменения климата угрожают ледникам Таджикистана
Уж замуж невтерпеж. За год в Таджикистане зафиксировано 30 случаев незаконного брака несовершеннолетних
Шукурджон Зухуров посетит Катар. Одна из тем обсуждения – трудоустройство таджикских мигрантов
Отопление жителям Душанбе наконец-то отключили
Намоз Бердиев: Спешу, чтобы делать добро
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста