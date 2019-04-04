Международный день Интернета празднуется 4 апреля - в день смерти покровителя учеников и студентов, создавшего первую в истории энциклопедию в 20 томах «Etymologiae» Исидора Севильского.

Также дата 4.04 очень похожа на ошибку HTTP 404 ("Page Not Found" – стандартный код статуса HTTP для случаев, когда сервер не может найти запрашиваемый пользователем документ. Проще говоря, вы попали на несуществующую страницу).

А мы в этот день решили вспомнить пять фактов из истории таджикского интернета.

Интернет по дозвону

Интернет в Таджикистане появился в конце 90-х годов. Тогда международная организация CADA запустила в Душанбе и ряде иных крупных городов первую электронную почту. В декабре 1999 года первый выход в глобальную сеть стране обеспечила компания «Телеком Технолоджи».

Тогда связь шла только по линиям телефонной сети и осуществлялась путем дозвона через специальную программу в компьютерах. Скорость в 16 kb/s считалась очень хорошей, а файлы объемом всего в несколько мегабайт, которые сегодня скачиваются за считанные секунды, передавались по 10-15 минут. Позже появились и другие интернет-провайдеры, которые способствовали быстрому развитию интернета.

1 января 1983 года прародитель интернета сеть ARPANET впервые использовала протокол TCP/IP и в этом году термин «интернет» закрепился за сетью ARPANET. В 1984 году была разработана система доменных имён (англ. Domain Name System, DNS). По состоянию октябрь 2018 года в мире насчитывается почти 4,2 миллиарда пользователей Интернета.

Первый 3G интернет в мире

В 2005 году в Таджикистане произошла мировая интернет-революция: впервые в мире именно в нашей стране была внедрена и успешно протестирована мобильная связь стандарта 3G (UMTS, CDMA 2000).

Помимо устойчивого голосового трафика, она позволяла наладить активную передачу интернет-данных. Появилась тогда и первая «экзотическая» услуга - видеозвонок.

В считанные годы число пользователей мобильной интернет-связи выросло с несколько десятков тысяч абонентов до 2-3 миллионов абонентов. Это время эксперты называют «золотым периодом» развития Таджнета.

Скоростной рост

По данным Всемирного банка, в 2000 году в Таджикистане было всего 3000 пользователей интернета. После 2005 года наблюдается резкое повышение числа пользователей, и уже к 2016 году почти 20,5% населения имели доступ к интернету.

Графику числа людей, использующих интернет в процентах от общего количество населения, можете посмотреть ниже.

Худший мобильный интернет

Сегодня же Таджикистан занимает последнее место в мире по скорости интернета. В обновленном рейтинге Speedtest Global Index Таджикистан вошел в число худших стран (данные за октябрь 2018 года).

По скорости мобильного интернета авторы рейтинга разместили Таджикистан на 124 месте, после Афганистана, занимающего 123 позицию. Из стран СНГ по скорости мобильного интернета Казахстан занимает - 74 место, Россия - 80 место, Кыргызстан - 94 место и Узбекистан - 110 место.

Также в рейтинге приведены данные скорости проводного интернета. Таджикистан не попал в этот рейтинг.

«Закрытый» интернет

Правительство Таджикистана 30 декабря 2015 года подписало постановления №765 «О едином коммутационном центре электрической связи», предписывающего прохождение всех входящих и исходящих трафиков международных услуг электрической связи и интернета через единый центр государственного оператора «Точиктелеком».

Единый коммутационный центр заработал в тестовом режиме в середине ноября 2017 года. Через ЕКЦ сейчас идет весь интернет-трафик для всех таджикских провайдеров и мобильных компаний, им запрещено самостоятельно покупать интернет в соседних странах.

Ухудшение скорости интернета в стране и его подорожание эксперты связывают с ЕКЦ.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.