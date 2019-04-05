АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- В Таджикистан прибывает кыргызская делегация во главе с заместителем премьер-министра Женишем Разаковым. Делегация примет участие в очередном заседании межправительственной Комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном.

- Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров отправится в Катар. Он примет участие и выступит на очередном заседании ассамблеи Межпарламентского союза, который состоится с 6 по 10 апреля в Дохе.

- Общественный фонд «Диалог цивилизаций» обсудит роль мирных переговоров в таджикском обществе. В качестве приглашённого гостя со своим докладом на заданную тему выступит профессор Абдунаби Сатторзода. Начало в 17.00 в здании «Дома офицеров», 3 этаж.

- Стартует гран-при Анталии по дзюдо , в котором выступят пять таджикских дзюдоистов.

- Начнется стартовый тур чемпионата Таджикистана по футболу среди команды высшей лиги. В нем встречаются: «Регар-ТадАЗ» – «Истиклол», «Куктош» – ЦСКА «Памир», «Панджшер» – «Истаравшан», «Худжанд» – «Хатлон».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 АПРЕЛЯ

1930 - Создана Таджикско-памирская экспедиция АН СССР.

1930 – Основана газета «Комсомолии Точикистон» (ныне «Чавонони Точикистон»).

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 АПРЕЛЯ

1935 – Родился доктор химических наук Хаким Курбонов

1950 – Родился заслуженный актер театра Таджикистана Бекмухаммад Асомуддинов

1962 – Родилась заслуженная певица Таджикистана Мохрухсор Сафиева

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, дождь, в отдельных районах сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 14-19 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, дождь, (ночью выше 3000м небольшой снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения - Облачно, дождь (выше 3000м снег), в отдельных районах сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 4-9м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 13-18 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 15-17 тепла.