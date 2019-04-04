Мастерицы из Байсуна вышили самое большое в мире сюзане, которое будет представлено впервые завтра на первом международном фестивале искусства "Бахши" в Термезе.
Длина изделия составляет 25 метров, ширина — 6 метров, а вес — 60 килограммов.
Над самым большим сюзане в мире целых 6 месяцев работали около 30 талантливых мастериц и швей.
Что в итоге получилось, смотрите в нашем очередном сюжете.
Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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