В Екатеринбурге скончался мужчина, которого планировали депортировать из России. 47-летний житель Таджикистана почувствовал себя плохо во время ожидания рейса в аэропорту Кольцово, пишут Новости Екатеринбурга.
«Сегодня ночью пассажиру, ожидающему свой рейс, стало плохо. Судебные приставы незамедлительно вызвали сотрудников медслужбы Кольцово и бригаду скорой медицинской помощи. Его госпитализировали в одну из городских больниц», - сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Уточняется, что мужчина умер по дороге в больницу. Предварительный диагноз — инфаркт.
В пресс-службе судебных приставов E1.RU сообщили, что мужчину депортировали по решению суда. Гражданину Таджикистана стало плохо в тот момент, когда его передавали пограничникам.
"Мужчине, подвергнутому по решению суда процедуре принудительного выдворения за пределы РФ, ожидающему рейса, стало плохо. В машине скорой помощи при транспортировке в больницу мужчина скончался", — сказали в пресс-службе областных приставов.
Там уточнили, что решение о выдворении гражданина Таджикистана вступило в законную силу 2 апреля.
Данных о личности погибшего не сообщается.
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кала каду1 час назад
Личное мое мнение. К таджикам в России относятся как к не человеку. Ни грамма дружбы и поддержки. Среди народа есть хорошие а вот в остальном нацизм. Сам трудовой мигрант и знаю не понаслышке.