Дочь президента Шавката Мирзиёева Шахноза Мирзиёева приняла участие в церемонии открытия первого специализированного дошкольного образовательного учреждения в Узбекистане, сообщает CA-NEWS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На церемонии также присутствовали глава министерства дошкольного образования Узбекистана  Агриппина Шин, другие официальные лица и представители общественности.

В данном учреждении будут воспитываться дети с различными физическими недостатками, где им помогут вовлечься в социально-культурную среду и обеспечат их возможностями дошкольного воспитания и оздоровительной реабилитацией.

Как сообщается, строительство и оснащение реабилитационного центра в Нукусе полностью осуществлено благодаря помощи иностранных и отечественных инвесторов.

Младшая дочь Шавката Мирзиёева, Шахноза Шавкатовна Мирзиева является заместителем начальника Управления по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений. Она была назначена на эту должность в январе прошлого года.

Имеются сведения, что муж Шахнозы, младший зять Мирзиёева Отабек Умаров, является "телохранителем своего тестя".

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