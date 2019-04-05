Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи сообщили в твиттере о завершении их бракоразводного процесса, сообщает Медуза.
Маккензи заявила, что уступила бывшему мужу все акции газеты Washington Post и космической компании Blue Origin, но получила четверть их совместной доли в Amazon. Это 4% акций стоимостью 35,7 миллиарда долларов, отмечает Bloomberg.
Forbes пишет, что Маккензи получит свою долю в Amazon к началу июля. После этого она займет третье место среди богатейших женщин мира — после наследницы косметического гиганта LʼOreal Франсуазы Беттанкур-Мейер (52,9 миллиарда долларов) и дочери основателя Walmart Элис Уолтон (45 миллиардов долларов).
«Я рада, что процесс расторжения брака с Джеффом завершился при взаимной поддержке», — написала Маккензи, добавив, что «благодарна за прошлое».
Джефф Безос также поблагодарил бывшую жену «за доброту и поддержку».
Джефф Безо объявил о разводе с женой Маккензи в январе, после 25 лет брака. Вскоре таблоид National Enquirer опубликовал переписку Безоса и его возлюбленной, телеведущей Лорен Санчес. Сначала в продаже этих сведений заподозрили брата Санчес, но позже консультант Безоса по безопасности заявил, что смартфон миллиардера взломали хакеры, работающие на Саудовскую Аравию.
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