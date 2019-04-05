В конкурсе представители госучреждений района выставят на обозрение различные тюльпаны и декоративные цветы. Также зрителям будет представлена литературно-художественная программа.

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Конкурс "Сайри гули лола" в соответствии с распоряжением президента Эмомали Рахмона будет проводиться в стране с 2019 по 2021 годы. Его целью является возрождение традиций по почитанию всего красивого, благоустройство окружающей среды, привитие любви к цветоводству горожанам, сохранение достояния природы и привлечение туристов, сообщали ранее в пресс-службе президента РТ.

Праздник «Сайри гули лола» в апреле отметят во всех городах, районах и областях республики, во второй декаде апреля планируется республиканский конкурс.

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