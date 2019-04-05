Свободная экономическая зона «Сугд» с самых первых дней была ориентирована на выпуск продукции, которая должна заменить импортную. А ещё здесь должны были создаваться предприятия, способные выпускать товары на экспорт.

Сегодня ей десять лет и мы решили узнать, а получилось ли?

На юго-западной окраине города Худжанда, вдоль современной международной автотрассы Душанбе-Худжанд-Чанак, на площади более 200 гектаров раскинулась особая промышленная зона. Когда входишь на её территорию, создаётся ощущение, что ты оказался в ухоженном и уютном городке. Здесь не дымят трубы, нет особого шума, ни единого промышленного отхода.

- Почему у вас такая тишина, словно все предприятия простаивают?

- Все у нас в порядке. Работаем, - говорит Генеральный директор Фирдавс Олимзода. Есть, простаивающие предприятия, их два из 22. Это те субъекты, у которых, видимо, бизнес-планами не были предусмотрены риски. А они в предпринимательской сфере всегда есть. Особенно в пору кризиса.

А вообще по большей части производство у нас бесшумное, стандарты экологии в числе главных требований, и люди без дела не шастают по территории. Рабочие и специалисты в цехах, администрация за работой в своих кабинетах. Но скоро по времени начнется интенсивное движение грузового транспорта, и это естественно. Привозят сырье, отгружают готовую продукцию.

Инновация, технологии, импортозамещение

Статистические данные последних лет указывают на то, что объемы импорта в Таджикистане почти в три раза превышают объемы экспорта. В течение уже двух десятилетий ситуация неизменна. По данным Агентства по статистике, в 2018 году объемы импорта составили $4 млрд. 222,9 млн., а экспорта – $1 млрд. 073,4 млн.

На производстве в "Азия металл пласт"

- Это ненормальная ситуация. Это свидетельство того, что производство в стране работает слабо, производимые внутри страны товары не обладают высокой степенью конкурентоспособности. Для нужд внутреннего потребителя ввозятся даже те виды продукции, производство которых можно успешно наладить внутри страны. Благо, у нас есть сырьевые ресурсы, хорошие традиции предпринимательства, рабочие руки, - объясняет Олимзода.

По его словам, работа идет последовательная. Растет число предприятий с новыми технологиями, некоторые из них успешно осваивают и внешние рынки.

- Конечно, недостаточно инвестиций, но все же встречи на разных уровнях с представителями деловых кругов из-за рубежа позволяют рассчитывать, что интересные проекты могут быть профинансированы, - отмечает он.

По данным администрации СЭЗ «Сугд» в 2018 году объём привлечённых инвестиций составил 19,6 млн. сомони, а с момента создания территории – 81 млн. сомони.

В 2019 году СЭЗ «Сугд» рассчитывает на резкий рост инвестиций за счет нескольких строящихся предприятий.

- Намерены вложить большие финансовые средства на создание новых производств зарубежные инвесторы Садриддин Дустов из Самарканда и казахстанский бизнесмен, наш соотечественник Миразиз Усмонов - основатель фабрики по производству пропиленовых мешков в городе Бустоне, – продолжил Фирдавс Олимзода.

Если работа в Таджикистане для С.Дустова нова, то казахстанский бизнесмен рассчитывает расширить свое производство, построив новые цеха на территории СЭЗ «Сугд» и наладить экспорт продукции в несколько странах СНГ, в том числе в Казахстане, России, Беларуси, Украине.

"Арча"

Узбекский бизнесмен, уже получивший сертификат субъекта СЭЗ, намерен на первое время вложить $2 млн., в строительство производственных помещений, их оснащение, переработку черного металла, который будет экспортировать в Узбекистан.

В интервью «АП» Садриддин Дустов сказал, что у него есть возможность привлечь больше инвестиций в Согдийскую область.

- Нужно начать работать, после посмотрим, насколько успешно пойдут дела, - говорит он.

По словам Олимзода сейчас изучают возможность выделения инвестиций представители деловых кругов из России, Турции, Кореи, ОАЭ. Все они в течение 2018 года посетили промышленную зону и остались удовлетворенными наличием льгот и преференций.

От пластиковых труб до детских колясок

Одними из первых промышленных предприятий, заработавших на территории СЭЗ «Сугд» были цеха по выпуску пластиковых труб и металлических профилей. Всё сложилось просто. Местные предприниматели обратили внимание на ряд изделий в больших объёмах, ввозимых из-за рубежа, в частности, из Узбекистана и Турции. Возникла идея - ведь не обязательно ввозить готовую продукцию, можно поставить линии и доставить сырье. Получилось!

В цеху "Ариан металл пласт"

В цехах СП «Старпласт» успешно наладили уже в 2009 году выпуск пластиковых труб разного сечения. Сегодня это предприятие и несколько построенных на юге Таджикистана подобных производств, практически полностью обеспечивают нужды дехканских и коммунальных хозяйств, структур водного хозяйства и мелиорации, и металлические профили, изготавливаемые ООО «Равзана пластик», это тоже пример успешного внедрения инновационной технологии при изготовлении окон и дверей.

2018 год был для СЭЗ «Сугд» особым. Построенное с участием инвестиций Европейского Банка реконструкции и развития и турецкой компании «Уч Юлдиз» дочернее предприятие известного на всю страну деревообрабатывающего предприятия «Арча» - «Арча-мебель» освоило выпуск нескольких разновидностей мебели для детских садов, школ, административных и медучреждений.

- Мы исходили из элементарных понятий в стратегии бизнеса: наличие спроса и конкурентоспособности. Мы задавали себе вопрос: для кого выпускаем? Спрос на эти изделия будет постоянным, и это однозначно, а выпускать - мы выпускаем для своих детей, своего народа. Значит, изделия должны быть по карману, надежные, из безопасных материалов. Когда производитель находится внутри страны, легче найти, с кого спрашивать, - говорит Нарзулло Додобаев, гендиректор ООО «Арча-мебель».

Кстати, на одной из выставок промышленных товаров, когда предприятия области демонстрировали свои экспортные возможности, Додобаев показал и рассказал об одной новинке предприятия – черепице, успешно применяемой в качестве кровли строящихся многочисленных коттеджей в микрорайонах города Худжанд, в том числе по соседству с СЭЗ.

Нарзулло Додобаев

- Мы обратили внимание, что в последнее время вместо шифера люди стали использовать в качестве кровли металлические изделия, которые не только сильно нагреваются в наших условиях, но и их легко срывают ветра. А кварцевого песка у нас в области хоть отбавляй. Так мы наладили выпуск новой кровли, которая сопоставима по цене, и надежнее, - рассказал тогда Додобаев.

На территории СЭЗ «Сугд» зарегистрировано 25 субъектов экономической деятельности. 14 из них действующие предприятия.

Что еще есть в СЭЗ? В сентябре 2018 года начал выпуск продукции для детей завод «Ариана металл пласт», построенный братьями Умаровыми, Мирзо и Алишером. А руководит производством их сестра – Дилором.

Подтолкнуло братьев к этому делу решение правительства запретить импорт детских игрушек из КНР, принятое в результате выявления большой партии игрушек, несоответствующих не только стандартам качества, но и требования экологической безопасности.

Умаровы взялись за строительство нескольких производственных корпусов и административного здания, которые были завершены за менее чем полтора года. Договорились с известными китайскими компаниями о поставке оборудования, гранул, с российскими предприятиями о поставке металлических конструкций. И в сентябре 2018 года предприятие выдало первую продукцию – детские машинки, велики, ходунки, коляски. В скором будущем братья намерены наладить производство около 36 видов продукции.

- Многие виды хозяйственных товаров, пластмассовых конструкций для автомобилей и ряд видов бытовой техники мы вполне сможем выпускать здесь. Нет никакой необходимости ввозить их из-за рубежа. Более того, мы сможем наладить их экспорт в другие страны. Например, наши велики и ходунки уже находят потребителя даже в далекой России, потому что они прочны и надежны, - отмечает Дилором Умарова.

В настоящее время, на предприятии работает две технологические линии. В общем, их будет 8. Ежегодно завод будет выпускать продукции на 20 млн. сомони. Работой сейчас обеспечены около 100 человек, 70% из них женщины. Что важно, в большинстве своем это женщины из сельских районов, которые вынуждены были сидеть дома из-за отсутствия рабочих мест в селе.

- У нас есть свой транспорт, который доставляет наших рабочих из трех районов – Джаббор Расуловского, Бободжон Гафуровского, Спитаменского и города Худжанд. Пока платим немного – 1000 сомони, но с расширением производства, повышением квалификации рабочих рассчитываем оказать им максимально возможную социальную поддержку, - говорит Умарова.

Почему нет крупных финансовых вложений?

Генеральный директор СЭЗ приводит ряд факторов, которые являются препятствием на пути привлечения крупного иностранного капитала. Одним из них является отсутствие государственной финансовой поддержки. Олимзода считает, что одних налоговых льгот мало.

Суммарный объём произведённой в 2018 году промышленной продукции на СЭЗ составил 116 млн. сомони. Рост по сравнению с 2017 годом - 36 млн. Объёмы экспорта составили 17,1 млн. сомони.

- Необходимо, чтобы мы имели возможность предлагать компаниям, желающим работать в Таджикистане, лучшие условия, чем у наших соседей, иначе они уйдут к ним, поскольку наши регионы практически ничем не отличаются. Нам нужно строить производственные корпуса, линии электропередач, канализацию, дороги. На всё это компании не хотят тратиться. Они пойдут туда, где все это есть.

Не менее важным, по мнению Фирдавса Олимзоды, является общий экономический фон. Это спрос, покупательская способность, условия для торговли, либеральность законодательства, включая экспортно-импортные процедуры.

Нужна железная дорога

Очень важным фактором для промышленной зоны является логистика. Известно, что СЭЗ «Сугд» находится прямо у международного транспортного коридора «Душанбе-Худжанд – Чанак», который позволяет иметь хорошее транспортное сообщение практически со всеми соседями. Эта дорога имеет выход к границе Узбекистана, Кыргызстана, Афганистана, поскольку примыкает к другим транспортным коридорам, ведущим во все направления – юг, север, запад, восток. Однако, сегодня наиболее удобным для перевозок считается все же железная дорога, особенно, когда груз нужно отправлять на дальние расстояния.

На предприятиях СЭЗ-Худжанд работает 530 человек

В администрации Согдийской области сказали, что проект строительства железной дороги, которая должна связать СЭЗ «Сугд» и промышленную зону «Истиклол» с ближайшей железнодорожной станцией «Спитамен» существует, но он требует больших финансовых вложений. Обойтись такой проект может в $180-220 млн. Таджикистан не может сегодня самостоятельно финансировать его, нужны доноры в лице международных финансовых институтов, крупных компаний, которые заинтересованы в разработке месторождений в предгорье Кураминского хребта.

- У них могут быть свои требования, как и за счет чего нужно будет обеспечить окупаемость проекта. Иначе говоря, этот участок дороги должен эксплуатироваться коммерческой структурой, которая не должна зависеть от Таджикских железных дорог, - говорит Фирдавс Олимзода

Производство двухколесных велосипедов

В декабре 2019 года Свободная Экономическая Зона «Сугд» отметила свое 10-летие основания. Поскольку именно в 2008 году в Таджикистане были основаны первые особые экономические зоны, этот юбилей в равной степени отметили и коллеги из других регионов страны – Дангары, Пянджа, Ишкашима, где также функционируют СЭЗ. На мероприятия были приглашены представители нескольких особых экономических зон из России в том числе из ОЭЗ «Алабуга», Татарстан.

- Нас их масштабы поразили. У СЭЗ «Алабуга» есть не только широкая господдержка, но и максимально сняты препятствия для осуществления предпринимательской деятельности, - делится Олимзода. - Мы не располагаем даже десятой долей возможности «Алабуги», но будем стремиться развивать бизнес, создавая благоприятные возможности для субъектов нашей промышленной зоны, насколько это возможно.

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