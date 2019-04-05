Сигнал на пульт дежурного спасательного отряда быстрого реагирования по Согдийской области поступил сегодня утром.

«Сообщалось, что молодая девушка бросилась в реку Сырдарья. За считанные минуты спасатели оказались на месте происшествия, им удалось поднять девушку из воды», - сообщила руководитель пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи.

ПО ее словам, бросившейся в реку девушкой оказалась 19-летняя жительница Аштского района Согдийской области.

До приезда «скорой помощи» спасатели оказали девушке первую медицинскую помощь, после она была доставлена в больницу.

КЧС обращается к жителям с просьбой следить за родными и близкими и уделять им больше внимания.

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