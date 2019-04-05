В спортивном комплексе «Элит» Службы связи республики состоялся чемпионат Таджикистана по боксу среди взрослых. В финальных боях преимущество было за столичными боксерами, второй показатель – у представителей Согда.

В чемпионате республики по боксу, который состоялся с 31 марта по 3 апреля, приняли участие более 100 спортсменов. Соревнования велись в 13 весовых категориях (8 у мужчин и 5 – у женщин).

В поединках среди женщин столичные спортсменки были вне конкуренции.

В острой борьбе со своими одноклубниками звание чемпиона Таджикистана завоевали душанбинки Сумайя Косимова, Миджгона Самадова, Шоира Зулкайнарова и Идимох Холова. Лишь в весовой категории до 75 кг золотая медаль ушла в Хатлон – ее завоевала Нодира Каримова.

В боях среди мужчин также лучший показатель у душанбинцев, однако, победа далась им нелегко.

Как всегда сильно выступил на соревнованиях молодой душанбинец Баходур Усмонов. В финале ему удалось сломить сопротивление согдийца Ромиса Шарифзода и завоевать звание чемпиона Таджикистана. Также среди душанбинцев золотые медали завоевали Амирджон Назаров, Мирзомухаммади Бахтиёр, Некруз Салимов, Давлат Болтаев и Сиявуш Забиров.

В двух весовых категориях чемпионами стали Шухрат Сабзалиев из ГБАО и представитель Хатлона Бахтовар Сагизов.

Команда из Согда на этом чемпионате не смогла завеоветь золотые медали, но в 5 весовых категориях они пробились в финал и стали обладателями серебряных наград.

Недавно трое из нынешних чемпионов Таджикистана проявили себя на традиционном международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Дуйшонкула Шопокова в Бишкеке.

В нем приняли участие почти 200 спортсменов из России, Беларуси, Таиланда, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

Наша команда на этом турнире завоевала 4 медали. Победителем в весовой категории до 63 кг среди мужчин стал Баходур Усманов, а у женщин первое место заняла Шоира Зулкайнарова (64 кг). Идимох Холова в весе 69 кг завоевала серебро, заняв второе место, а Сиёвуш Зухуров (91 кг) стал обладателем бронзовой медали.

- В этом году пройдут два важных чемпионата, по итогам, которых определятся участники Олимпиады в Токио. Это чемпионаты Азии и мира. А турнир в Бишкеке стал одним из важных этапов подготовки боксеров к этим первенствам, - рассказал АП тренер столичной школы бокса Мирзо Шамсиев.

По словам Шамсиева, чтобы попасть на Олимпийские игры, наши боксеры должны на азиатском первенстве быть в шестерке лучших в своем весе.

- Но это лишь полдела. Затем уже на чемпионате мира нужно быть среди восьми лучших, - рассказывает тренер. - Мечта любого спортсмена – выступить на Олимпийских играх. Но чтобы добиться больших побед, одного желания и тренировок недостаточно. Нужны еще выезды на турниры, сборы. С этим у нас большие проблемы. Но мы надеемся, что наши ребята, несмотря на все трудности, смогут показать себя на предстоящих первенствах и пробьются на Олимпиаду в Токио.

Финалисты чемпионата Таджикистана по боксу

Мужчины

52кг

1 место: Шухрат Сабзалиев (ГБАО)

2 место: Дилшод Окилов (Согд)

57кг

1. Бахтовар Сагизов (Хатлон)

2. Асрор Вохидов (Согд)

63кг

1. Баходур Усмонов (Душанбе)

2. Ромис Шарифзода (Согд)

69кг

1. Амирджон Назаров (Душанбе)

2. Абдумалик Болтаев (ГРП)

75кг

1. Мирзомухаммади Бахтиёр (Душанбе)

2. Навруз Джафоев (Согд)

81кг

1. Некруз Салимов (Душанбе)

2. Ахмадджон Саидов (Душанбе)

91кг

1. Давлат Болтаев (Душанбе)

2. Баходур Бобоев (Хатлон)

+91кг

1. Сиёвуш Забиров (Душанбе)

2. Далер Сулаймонов (Согд)

Женщины

До 51кг

1. Сумайя Косимова (Душанбе)

2. Фарида Самиева (Душанбе)

57кг

1. Миджгона Самадова (Душанбе)

2. Мадина Абдухоликзода (Душанбе)

60кг

1. Шоира Зулкайнарова (Душанбе)

2. Фарзона Каримова (Душанбе)

69кг

1. Идимох Холова (Душанбе)

2. Нилуфар Бобоёрова (Душанбе)

75кг

1. Нодира Каримова (Хатлон)

2. Марджонаи Сабзали (Хатлон)

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