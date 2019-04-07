АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- Учебно-образовательная Программа «T-MBA» при партнерстве с Puzzle Coworking начинает курсы по «Основам бизнеса и предпринимательства». Запись на курсы по Тел/Viber: (+992) 8888-15-115.

- В Театре оперы и балета имени Айни состоится балет «Бахчисарайский фонтан». Начало в 17.00

– В рамках Чемпионата Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги сыграют «Истиклол» – «Регар-ТадАЗ» на центральном стадионе в Вахдате, а матч «Худжанд» – «Хатлон» состоится в Худжанде на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана»

- В Госфилармонии Таджикистана проходит выставка «Ковры Кайраккума».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 апреля

Всемирный день здоровья.

1978 – Образован Кабадиянский (ныне Кубодиенский) район.

2009 - Верховный суд Таджикистана приговорил Сухроба Лангариева, возглавлявшего транснациональную группу, к пожизненному заключению.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 апреля

1885 – Родился художник, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Максуд Солиев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 20-25 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью -1+4, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -1+4, днем 16-21 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, местами до 15-20 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 18-23 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 17-22 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 16-18 тепла.