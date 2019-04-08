АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- В Китае в Кубке «Шелкового пути – Хуашань-2019» таджикские юноши встретятся с командой Мьянмы.

- В Госфилармонии Таджикистана завершается выставка «Ковры Кайраккума».

- В Таджикистане начинается очередная Неделя Франкофонии. Мероприятие проводит культурный центр «Бактрия» при поддержке посольства Франции в Таджикистане.



ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 апреля

1980 – в Душанбе впервые прошел XIII Всесоюзный кинофестиваль

1988 - СССР объявил о решении вывести войска из Афганистана.

1992 – В Душанбе подписан Протокол об установлении дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 апреля

1925 – Родился доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Таджикистана профессор Абдумаджид Пуладов.

1963 – Родился писатель журналист Ато Мирхоча.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -1+4, днем 16-21 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, местами до 15-20 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 18-23 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 18-20 тепла.