«В горах Таджикистана находится вся периодическая таблица Менделеева», - любят повторять таджикистанцы, и они правы: начиная с 30-х годов, в Таджикистане были обнаружены и разработаны сначала советскими, а теперь таджикистанскими геологами сотни месторождений полезных ископаемых.

В День геолога, который на постсоветском пространстве отмечают в первое воскресенье апреля, мы составили для вас карту основных месторождений, открытых геологической службой нашей страны.

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