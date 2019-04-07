7-го апреля во всем мире отмечают День здоровья. Конечно, заботиться о себе важно, но главное здесь не перегнуть палку. Тревожным сигналом, например, может стать ощущение, что ваше здоровье с каждым годом ухудшается, а врачи только делают вид, что лечат.

Тут два пути: сменить врача или пройти тест на наличие ипохондрии, чтобы понять, как вы относитесь к своему здоровью – с тревогой, спокойствием, или же вам кажется, что вы слишком много знаете.

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