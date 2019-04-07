7-го апреля во всем мире отмечают День здоровья. Конечно, заботиться о себе важно, но главное здесь не перегнуть палку. Тревожным сигналом, например, может стать ощущение, что ваше здоровье с каждым годом ухудшается, а врачи только делают вид, что лечат.
Тут два пути: сменить врача или пройти тест на наличие ипохондрии, чтобы понять, как вы относитесь к своему здоровью – с тревогой, спокойствием, или же вам кажется, что вы слишком много знаете.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В чем уникальность новой коллекции кайраккумских ковров?
Таджикский суп: четыре рецепта неповторимого вкуса
Душанбинские боксеры впереди, согдийцы наступают на пятки
Налоговики: Интернет сейчас стоит дороже, чем предлагают антимонопольщики
Спасатели КЧС по Согду вытащили из Сырдарьи девушку
По карману и из безопасных материалов: что производят в СЭЗ "Сугд"
Джефф Безос развелся с женой. Она получила 4% акций Amazon стоимостью 36 миллиардов долларов
Картины вместо крокодилов. Союз художников предлагает «новым таджикам» стать меценатами
Таджикские чиновники назвали причину снижения рейтинга страны в отчете ВБ
26 тысяч долларов за талант. В Центральной Азии появится свое шоу талантов
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста