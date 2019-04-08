В Нью-Йорке состоялась церемония подписания совместного Заявления об установлении дипломатических отношений между Таджикистаном и Республикой Кирибати.

Совместное заявление подписали постоянные представители Республики Таджикистан и Кирибати при ООН - Махмадамин Махмадаминов и Тебуроро Тито, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Республика Кирибати (англ. Republic of Kiribati) — тихоокеанское государство, расположенное в Микронезии и Полинезии. Граничит на северо-западе с водами Маршалловых Островов, Федеративных Штатов Микронезии, на западе и юго-западе — с территориальными водами Науру, Соломоновых Островов и Тувалу, на юге и юго-востоке — с территориальными водами Токелау, островов Кука и Французской Полинезии.

В состав Республики Кирибати входят 33 маленьких атолла, двадцать из которых необитаемы. Общая площадь составляет 812,34 км², а население Кирибати – чуть больше 103 тыс. человек (по переписи 2010 года).

Независимость колонии Острова Гилберта от Великобритании была провозглашена 12 июля 1979 года, в этом же году она была официально переименована в Республику Кирибати.

Республика Кирибати – единственное в мире государство, расположенное сразу в четырех полушариях. На этом тихоокеанском архипелаге находится крайняя восточная точка, где день наступает раньше всего.

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