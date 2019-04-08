Юношеская сборная Таджикистана по футболу, составленная из игроков не старше 15 лет, стартовала с крупной победы на международном турнире Кубок «Шелкового пути – Хуашань-2019» (Silk Road – Hua Shan Cup-2019) в Китае.

В дебютной встрече подопечные Ахлиддина Турдиева отправили восемь безответных мячей в ворота своих сверстников из Кыргызстана.

Хет-триками в составе нашей сборной отличились Мухамадворис Сайдалиев и Абдуфаттох Худойдодзода. По одному мячу в ворота соперника провели Кабир Салимшоев и Рахматшо Рахматзода, сообщает официальный сайт ФФТ.

На международном турнире Кубок «Шелкового пути – Хуашань-2019» в Вэйнани юношеской сборной Таджикистана предстоит провести ещё две встречи против сверстников из Мьянмы (8 апреля) и Китая (10 апреля).

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.