В Таджикистане стартовал очередной чемпионат страны по футболу среди команд высшей лиги.

В первый игровой день на поле вышли пары «Куктош» - ЦСКА «Памир», «Панджшер» - «Истаравашан».

Бронзовый призер прошлого сезона «Куктош» на своем поле переиграл столичный ЦСКА «Памир», который в межсезонье усилился рядом игроков олимпийской сборной Таджикистана. Встреча завершилась со счетом 2:0. Героем матча стал нападающий «Куктоша» Абдурасул Рахмонов, который во втором тайме появился на поле и сделал дубль.

В другой встрече «Панджшер» одержал домашнюю волевую победу над вернувшимся в высшую лигу «Истаравшаном» (2:1). Автором первого гола нового чемпионата стал истаравшанец Бахтовар Зокиров, отличившийся в самом дебюте на 2-й минуте. Под занавес первого тайма узбекский легионер гостей Тулкинджон Умаров неудачно срезал мяч в свои ворота. Победный гол «Панджшер» забил на 90+2-й минуте. Пенальти реализовал Собирджон Холматов.

Действующий чемпион страны душанбинский «Истиклол» переиграл турсунзадевский «Регар-ТадАЗ». Встреча, проходившая на Центральном стадионе Вахдата, завершилась со счетом 4:1 в пользу столичного клуба. В начале встречи за фол на Мухаммаджоне Рахимове душанбинские футболисты получили право на пробитие пенальти, который четко реализовал Фатхулло Фатхуллоев. На 30-й минуте гости после точного удара головой в исполнении Шерзода Махамадиева сравняли счет, но через минуту Фатхулло Фатхуллоев снова вывел свою команду вперед. Затем на 62-й минуте Эхсони Панджшанбе с пенальти отправил третий мяч в ворота регарцев, а победную точку в матче поставил Шериддин Бобоев.

В другой встрече первого тура вице-чемпион Таджикистана «Худжанд» на своем поле взял верх над бохтарским «Хатлоном» – 1:0. Автором единственного и победного мяча стал Джахонгир Эргашев, который на 58-й минуте встречи реализовал пенальти. «Худжанд» доигрывал матч вдесятером после того, как на 61-й минуте красную карточку получил Ойбек Абдугаффоров.

Подводя итоги первого тура, отметим, что в стартовых матчах чемпионата страны было зафиксировано два «дубля», игрокам было показано 9 желтых и одна красная карточка. Четыре матча первого тура в общей сложности посетили 14 700 зрителей. А самой посещаемой стала встреча «Куктош» – ЦСКА «Памир» (2:0). Игра, прошедшая на стадионе «Нефтяник» в районе Рудаки, собрала 7 тысяч зрителей.

Об итогах 1-го тура главный тренер дебютанта лиги – ФК «Истаравшан» Тохир Муминов рассказал, что явным фаворитом выглядел только «Истиклол». «Душанбинская команда выглядела мощнее, выделяется на фоне остальных команд, - отметил тренер. – Что касается остальных, то все они примерно одного класса. Могут обыграть друг друга и бороться за медали. А команд, явно уступающих по классу или превосходящих друг друга, среди остальных 7 участников пока не наблюдается».

Вместе с тем, Тохир Муминов проанализировал стартовый матч своей команды в районе Джалолиддина Балхи с местным «Панджшером».

«Сказалась нехватка опыта нашей команде, так как после долгих лет «Истаравшан» только вернулся в высшую лигу, - отметил он. – В игре мои подопечные смотрелись лучше, но два гола сами привезли в свои ворота. Ведя в счете 1:0, наш игрок по неосторожности срезал мяч в собственные ворота. Затем в последней добавленной минуте судья поставил нам пенальти. Обидный проигрыш. Но мы не падаем духом и продолжим бороться за высокие места в турнирной таблице».

Матчи второго тура чемпионата будут сыграны 11, 13 и 14 апреля. В четверг, 11 апреля, «Истиклол» в Вахдате примет «Хатлон», а «Истаравшан» в родных стенах в согдийском дерби сойдется с «Худжандом». В субботу, 13 апреля, ЦСКА «Памир» попытается добыть первые очки в сезоне в домашнем матче против «Панджшера». А программу второго тура завершит встреча между «Регар-ТадАЗом» и «Куктошем», которая пройдет в воскресенье, 14 апреля в Турсунзаде.

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