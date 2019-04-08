Журналисты ЦА приняли участие в экономическом пресс-туре МИД Казахстана. Они впервые посетили столицу страны после её переименования из Астаны в Нур-Султан в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Для представителей СМИ был организован тур по главным производственным и промышленным предприятиям страны.

Представителей СМИ принял новый министр иностранных дел Республики Казахстан Бейбут Атамкулов. Он дал оценку не только текущим дипломатическим, но и торгово-экономическим взаимосвязям со странами региона.

Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов

«У наших стран - огромный незадействованный потенциал, который необходимо использовать во благо наших народов, государств и региона Центральной Азии», - отметил Атамкулов.

По его словам, в прошлом году объём товарооборота между Казахстаном и Таджикистаном вырос на 8,2%, составив 845,9 млн долларов США.

«Стороны намерены способствовать росту товарооборота до 2 млрд. долларов США. И это вполне достижимо», - констатировал министр.

По словам управляющего директора экспортной страховой компании «KazakhExport» Руслана Тюлегенова, основными товарами импорта в Казахстан из Таджикистана являются руды и концентраты свинцовые, цинковые и медные, лук репчатый, чеснок. Данные товары занимают 97,2% импорта в Казахстан из Таджикистана.

Руслан Тюлегенов - управляющий директор KazakhExport

Казахстан в свою очередь поставляет в Таджикистан кроссоверы JAC S3, собираемые на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром», автобусы марки Hyundai Trans Auto, а с 2018 года - до 30 тыс. тонн арматуры в год - на стройку Рогунской ГЭС. Кроме того, таджикский рынок получает растительное масло, продукцию бытовой и химической промышленности, кондитерские изделия разных казахских производителей и др.

«В этом году планируется экспорт еще 30 единиц кроссоверов JAC S3, которые пополнят муниципальный таксопарк Душанбе», - отметил он.

«Сейчас ведутся переговоры с таджикскими партнерами по экспорту продукции машиностроения для ГУП «Рохи охани Точикистон» - маневровых и магистральных локомотивов, крытых грузовых вагонов, полувагонов, рельсов марки Р-65», - добавил Руслан Тюлегенов.

Журналисты ЦА

Стоит отметить, что около 90% экспорта и импорта товаров в Казахстане реализуется при поддержке экспортной страховой компании «KazakhExport», представительства которой открыты в большинстве постсоветских странах. В первом полугодии текущего года планируется открыть представительство компании и в Таджикистане.

Бронемашины и электровозы

В рамках пресс-тура журналисты посетили крупные заводы, фабрики и другие предприятия Казахстана.

Самыми впечатляющими производственными предприятиями, где побывали журналисты, были казахстанский завод по выпуску электронно-оптической продукции «КАЕ» - приборов ночного видения, тепловизионных прицелов, электронных плат и оптических линз, предназначенных для оборонных целей.

Приборы ночного видения завода КАЕ

Завод производит модули для другого казахского завода Paramount Engineering – пока что единственного в мире предприятия по производству бронемашин высокого качества, который ранее базировался в ЮАР. Модули завода электронной оптической продукции «КАЕ» позволяют получать высокую ситуационную осведомленность экипажа бронемашины благодаря установленному на нем тепловизору, лазерному дальномеру, оптических устройств, которые позволяют обнаружить противника раньше, чем он. Южноафриканские инженеры казахских бронемашин рассказали журналистам, что «боевые кони» отлично защищены от подрыва и атак из засад, они - миностойкие, засадозащищенные. Машины имеют 4 модели, у каждой из которых своё предназначение. Весят они до 3 тонн.

Бронемашины завода Paramout Engineering

Производственный потенциал завода - от 10 до 20 единиц боевых бронемашин в месяц. Сейчас эта продукция активно тестируется Минобороны Казахстана и экспортируется в другие страны-партнеры. Производители отмечают, что рады начать свое сотрудничество и со странами Центральной Азии.

С полным завершением строительства Рогунской ГЭС Таджикистан, вполне вероятно, начнет электрификацию железных дорог, ведь этот вопрос не раз рассматривался правительством страны и Минтрансом республики. А для этого нужны будут и электровозы, строительство которых активно продвигается в Казахстане – на электровозосборочном заводе в Нур-Султане, где журналисты также побывали.

Электровозосборочный завод

Завод на 50% принадлежит французским инвесторам, главными инженерами предприятия работают французские специалисты. Электровозы казахского производства курсируют по 50% всех железных дорог Казахстана. Сейчас завод уже построил несколько электровозов для Азербайджана, после электровозами будут обеспечены Узбекистан, Украина, Беларусь и Грузия.

Электровозосборочный завод

«Рай» для стартаперов

Но больше всего журналистов впечатлил Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub на платформе Expo-2017, где создаются условия для молодых казахстанских и зарубежных стартаперов. Главным преимуществом Astana Hub является открытость для всех, независимо от гражданства. Сюда может прийти практически любой молодой человек с креативными и инновационными идеями, которые им помогают развивать профессионалы, и всё - на бесплатной основе.

Журналисты ЦА в Astana Hub

Стартаперы здесь получают рабочее помещение, включая всю необходимую инфраструктуру и скоростной интернет. Они не платят аренду и полностью освобождены от налогов. Правительство Казахстана берет на себя обязательство покрывать любые расходы молодых гениев, чтобы поднять их на ноги и способствовать их дальнейшей независимости и конкурентоспособности на рынке IT-технологий и услуг. То есть их здесь принимают, обучают и выпускают в свободное плавание.

Молодые стартаперы здесь занимаются разработкой приложений, автоматизированных сервисов, а также занимаются проектами цифровой модернизации страны.

Стартапер проекта КОМПРА

Одной из успешных команд стартаперов являются авторы проекта “COMPRA”. Они могут помочь проверить делового партнера на благонадежность и его финансовую устойчивость. Название проекта происходит от слова «компромат». Авторы собирают необходимую информацию о задолженности любой компании на территории Казахстана и России, судебных разбирательствах, количестве компаний, принадлежащих одному человеку, других проблемах и преимуществах компаний перед заключением с ними важных контрактов или проектов. Для получения таких данных используются специальные информационные и технические инструменты. У них есть свой сайт, где новые клиенты могут дважды бесплатно давать любые запросы на проверку своих партнеров, а дальше - уже платно.

Другой интересный проект - «Антидолг». Эта команда разоблачает мошенников, которые взимают большие проценты за кредиты обманным путём, используя современные технологии.

Стартапер проекта Антидолг

По словам Генерального директора Astana Hub Адилета Нургожина, в казахстанской мини-«силиконовой долине» были ребята из Таджикистана, которые занимались разработкой бота для Viber, Telegram, которые успешно запущены в Таджикистане.

Стоить отметить, что технопарк Astana Hub был образован в 2018 году. И за такой короткий срок своей деятельности специалисты площадки, состоящие из 150 команд и более 500 человек, привлекли в экономику Казахстана более 679 миллионов тенге. На сегодняшний день в самостоятельное плавание вышли более 45 команд международной площадки, которые заключают договоры и ведут проекты с иностранными партнерами.

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