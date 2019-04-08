В минувшие выходные в столице прошел третий сезон недели моды Tajikistan Fashion week.
Показ проходил в Галерее современного искусства Таджикистана (ГСИТ).
Свои коллекции представили дизайнеры из Казахстана, Кипра, Кыргызстана, Узбекистана, Пакистана и Таджикистана.
Наша фотолента с первого дня показа.
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Гость7 часов назад
Святой боже.... Где они понабрали этих модЕлей? С местного рынка? Это же ужас ужасный. И вида, ни стиля. Ни осанки, ни походки. Колхоз какой то. А что на них надето? Это что? Тряпки кошмарных фасонов и цветов. Зрители лучше выглядят.
Вита10 часов назад
Извините, но сидящие в качестве зрителей выглядят намного стильнее, чем все эти коллекции. Макиях вообще отстой- такое чувство, что девушки с панеля прямиком на показ пришли.