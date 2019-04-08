Спортсмены с ограниченными возможностями республики при поддержке Международного банка Таджикистана приняли участие в Первом чемпионате Азии по международным шашкам, который был приурочен к празднованию Навруз.

Он прошел в узбекском городе Янги-Юль Ташкентской области. Таджикские спортсмены завоевали на этом турнире 1 и 3 места.

Победителями стали воспитанники Федерации по шашкам и шахматам лиц с ограниченными возможностями Таджикистана Гафор Алиев, который занял первое место и Сухроб Хамдамов, завоевавший третье место.

По словам Сухроба Хамдамова, делегацию Таджикистана возглавил руководитель национальной федерации по шашкам и шахматам для лиц с ограниченными возможностями Мухиддин Бобоев.

«Мы и ранее принимали участие в международных турнирах, например в 2017 году в Бишкеке проводился турнир по шахматам и там мы заняли первое место в общекомандном зачете, - отметил Сухроб Хамдамов. – Но по международным шашкам приняли участие впервые. Наша поездка состоялась благодаря финансовой поддержке Международного банка Таджикистана, за что выражаем руководству банка сердечную благодарность».

Как отметили в Федерации, Международный банк Таджикистана часто оказывает воспитанникам федерации финансовую поддержку.

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