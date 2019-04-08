Для удобства клиентов «Банк Эсхата» запустил чат-бот в Viber!
Теперь клиенты банка могут получат всю необходимую информацию обо всех банковских услугах. В частности:
- Получать нужную информацию о банковских продуктах
- Оставить заявку на получение кредита
- Получить свой денежный перевод на карту
- Узнавать о действующих акциях Банка
- Выполнить вход на свой аккаунт в Интернет банк или скачать Приложение и др.
Чтобы воспользоваться услугами чат-бота, надо нажать на диалоговое окно паблик-аккаунта в Viber или отсканировать QR код, изображенный на картинке. А также можно скопировать ссылку viber://pa?chatURI=eskhata.
У Вас есть вопрос? Хотите узнать подробнее о каком-нибудь продукте? Получайте ответы на ваши вопросы в чат-боте 24 часа 7 дней в неделю без очередей и ожиданий!
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