Правоохранительные органы Таджикистана в прошлом году выявили и приостановили деятельность 15 незаконных точек обмена валюты.Об этом сообщил генеральный прокурор Таджикистана Рахмон Юсуф Ахмадзод в своем отчете перед верхней палатой парламента страны.

Он отметил, что во время контроля за соблюдением и выполнением закона «О валютном регулировании валюты и валютном контроле» было выявлено 326 правонарушений.

По словам генпрокурора, в отношении обвиняемых открыто 104 уголовных дела и 222 дела об административном правонарушении, пересечена деятельность 15 точек незаконного обмена валюты.

В начале 2016 года в Таджикистане были закрыты все пункты обмена валюты, которые могли открывать как физические, так и юридические лица.

С тех пор, согласно новому законодательству, обмен валюты можно производить исключительно в соответствующих банковских подразделениях. За незаконный обмен валюты в зависимости от тяжести правонарушений предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Подпольный доллар

Несмотря на ужесточение законодательства, отдельные люди, используя нехватку валютных ресурсов в банках, налаживают подпольный обмен валюты.

Импортеры продукции понимают, что за незаконный обмен валюты могут посадить как валютчика, так и их.

"Но у нас не остается выбора. Если бы доллары можно было получать на законных основаниях по сравнительно низкому курсу в банках, естественно, не было бы никакой нужды рисковать, обращаясь к валютчикам", - сказал «АП» один из коммерсантов на условиях анонимности.

При этом, как ни парадоксально, незаконные менялы пополняют свои валютные запасы именно в банках.

"Валютчик, услугами которого я пользуюсь, получает доллары у своих знакомых в одном из банков", - добавил бизнесмен.

Согласно установленному на сегодня Национальным банком Таджикистана курсу, один доллар стоит 9,43 сомони. Однако на так называемым «черном рынке» за него могут потребовать до 9,8 сомони.

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