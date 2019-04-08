Никому не понятный язык, маргинальный образ жизни, минимум общения с местным населением – так живут таджикские цыгане, разбросанные по нескольким районам республики. Таджики по соседству слагают об их жизни легенды и стараются не иметь с ними дело, но цыганам все равно, они живут так, как жили здесь столетия назад.

Cегодня, в Международный день цыган, мы решили рассказать вам о жизни таджикских цыган. «АП» побывала в одном из таджикских кишлаков - Заркороне, в Восейском районе Хатлонской области, где традиционно проживает самая загадочная этническая группа - джуги.

«Мы люди маленькие, таджики - большие, а мы нет, - рассуждает Рахмонали Холосов, отец десятерых детей и, как нам шепнули на ухо, обладатель трех жен. - Живем и живем, никого не трогаем. А вообще, сегодня нет никого, все на работе».

«Работой» тут называют попрошайничество, которым жители кишлака Заркорон на юге Таджикистана промышляют по всей Хатлонской области.

Говорят о своем промысле они просто, как если бы занимались торговлей или земледелием: уходят на работу в 8 утра, возвращаются в 4-5 вечера, в основном работают женщины, дети и старики.

Основной секрет профессии - «проси, пока не дадут». Ежедневный заработок - 30-40 сомони ($3,8-5).

«На жизнь хватает, - говорит Р. Холосов. - Сейчас хорошо стало, все люди на базаре, каждый по чуть-чуть даст - и мы живем. Раньше давали меньше, все коммунисты такие были, и базары пустые».

Фото: Нозим Каландаров

Рахмонали говорит, что работа у джуги достаточно сложная, потому что могут обругать или даже побить, но «ничего не поделаешь – привычка, да и хорошие люди тоже встречаются».

Международный день цыган был учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года и собравшем представителей из 30 стран.

Впрочем, сказать, что население кишлака живет только за счет попрошайничества, нельзя. Джуги разводят скот, занимаются ремеслом, собирают металлолом и потом сдают его.

Соседи из таджикского кишлака с восхищением рассказывают, как в 90-е годы, когда здесь появился первый синтезатор YAMAHA, а потом вдруг сломался, починить его смогли только в Заркороне.

Артисты из Индии?

В советские времена власти пытались втиснуть джуги в традиционные рамки: детей отправляли в школы, взрослых устраивали на работу в колхозы. Тогда же среднеазиатские цыгане стали вести и оседлый образ жизни. Так в Таджикистане и появились кишлаки с населением из этой этнической группы.

Хотя сам Рахмонали в свои 69 лет толком не знает, как сюда попала его семья, откуда пришли родители, только отмахивается, мол, давно это было.

Это было действительно давно: российские исследователи Центральной Азии одними из первых нашли поразительное сходство между народностями, которые в разных уголках нашего региона называли люли, джуги или мугат, и европейскими цыганами.

Специалисты обозначают шесть основных ветвей цыган: три западных и три восточных. К западным относят Рома (самоназвание цыган), Синти и иберийских цыган; к восточной группе относят Люли, Лом и Дом. Кроме того, существуют малые цыганские группы.

Позже они предположили, что центральноазиатские цыгане также выходцы из Индии, которые когда-то принадлежали к одной из низших каст индусского общества.

Обратили внимание и на то, что Фирдоуси в своей главной работе «Шахнаме» говорил о переселении из Индии в Персию тысячи артистов, называя их «лури». Было это в V в. н.э.

Фото: Нозим Каландаров

Затем артисты прижились на новом месте и, сохранив свою замкнутость и специализацию, превратились в своеобразную этническую группу цыган. Но если с начала их появления в нашем регионе они оставались профессиональными артистами, то со временем этот вид занятия практически исчез.

Исследователи говорят, что к отказу от своей профессии могли привести гонения на эти ремесла со стороны мусульманских ортодоксов.

Сегодня численность цыганского населения составляет примерно 18 миллионов человек, в Европе к цыганам причисляют себя около 10 миллионов человек. География расселения цыган включает страны как Северного, так и Южного полушарий: Албания, Румыния, Молдова, Хорватия, Аргентина, Белоруссия, Канада, Бразилия, Россия и другие страны. По оценкам 2010 года, в России проживают примерно 205 тысяч цыган.

Цыгане-мусульмане

Но, конечно, несмотря на свою замкнутость, джуги за столетия проживания в регионе успели перенять многие черты у коренного населения.

Большинство из них носят традиционную таджикскую одежду: мужчины ходят в тюбетейках, женщины в национальных платьях, и все причисляют себя к мусульманам-суннитам. Например, Рахмонали даже совершил паломничество в Мекку в 2013 году.

В соответствии со своими религиозными убеждениями джуги проводят и традиционные обряды: похороны, свадьбы. Только могилы у них выглядят как двухъярусные колодцы, а во время никоха невеста дает обещание содержать своего мужа всю жизнь.

Рано Курбаналиевой - 46 лет, у нее семеро детей, замуж она вышла в 17, и это по меркам джуги она засиделась: нередко браки здесь заключаются в 13-15 лет.

Рано уверенно и свободно общается с приезжими гостями, причем ей не важно, кто перед ней - мужчина или женщина. Это еще одно отличие джуги от коренных сельских жителей, где женщины, как минимум, стесняются посторонних мужчин.

На руке у Рано выбита татуировка – ее собственное имя, еще есть точка на лбу. Почти у всех джуги есть такие татуировки, и чаще всего именно точки на переносице.

Она рассказывает, что сама давно не занимается попрошайничеством, сидит дома, ведет домашнее хозяйство, а потом добавляет: «Мои дети ходят просить».

Фото: Нозим Каландаров

Детей к своему ремеслу джуги привлекают с раннего детства, любой мальчишка может прокормить себя сызмальства. Жители Заркорона говорят об этом с гордостью, хотя объясняют, что в школу их дети тоже ходят.

В местной школе ученики действительно есть, преподают им на таджикском языке, и все учителя таджики.

Руководство района сетует на то, что сами джуги получать высшее или хотя бы среднее образование, а потом преподавать в школе - не хотят.

Таджикским языком джуги пользуются, только когда общаются с гостями или посещают государственные учреждения. Их собственный язык – это тарабарщина, которую трудно разобрать; смесь таджикского, узбекского и русского языков надежно защищает их разговоры от посторонних ушей.

"Нам причитается"

Чужаков джуги в свое сообщество принимают крайне неохотно, хотя исключения из правила есть. В кишлаке нам рассказывают про загадочную Ольгу из Самары, которая в 1994 году приехала сюда вслед за мужем. С тех пор живет здесь, занимается попрошайничеством, но никого из журналистов к себе близко не подпускает - говорят, неудачные попытки были, и не раз.

Кроме Ольги и ее супруга в Заркороне смешанных браков больше нет.

«Нам, конечно, дела до них никакого нет, пусть живут, как хотят, - говорит нам местный житель Даврон. - Просто удивительно, что они так живут, попрошайничают и не стесняются, странные какие-то».

Эту странность цыгане объясняют по-своему: «Когда Аллах раздавал всем богатство, то нашу часть отдал вам, поэтому теперь мы имеем право попросить у вас то, что нам причитается».

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