Вес девочки, родившейся в семье граждан Азербайджана Рауфа Гасанова и Нигяр Оджаговой, составляет 3,6 килограмма, рост - 52 сантиметра. Ребенок полностью здоров и находится под присмотром профессиональных медицинских работников, сообщает посольство Азербайджана в Таджикистане.
Новорожденная девочка - первый ребенок в семье. Малышку назвали Мехрибан.
Родители младенца являются вынужденными переселенцами из Агдеринского района, и зарегистрированы в селе Баш Гюнейтепе Агдамского района.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поздравили родителей и весь азербайджанский народ с рождением 10-милионного жителя страны.
В честь рождения 10-миллионного жителя Азербайджана 7 апреля в ряде районов Баку прошли акции по посадке деревьев и концертные программы, в Центре Гейдара Алиева в Хазарском районе прошел флешмоб. Кроме того, на Бакинском приморском бульваре состоялась концертная программа, завершившаяся салютом, сообщает диппредставительство.
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