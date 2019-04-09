Теперь для получения денежных переводов клиентам не требуется стоять в очереди, они с легкостью смогут получить денежные переводы на карту «Корти Осон». Огромным преимуществом данной карты является то, что теперь клиенты смогут хранить или получить денежные переводы в сомони или долларах США. Возможность снятия наличных денег по карте предоставляется бесплатно во всех банкоматах в режиме 24/7. Кроме этого, держатели данной карты могут оплачивать стоимость товаров и услуг во всех торговых точках в сети Национальной платежной системы «Корти Милли» по всему Таджикистану без комиссии.

Банк динамично развивает систему денежных переводов и гарантирует своевременную оплату переводов, отправленных по различным системам во всех офисах.

Мы ценим время наших клиентов, поэтому создаем все условия, чтобы максимально облегчить предоставление финансовых услуг. Наши клиенты не выходя из дома или работы, просто прогуливаясь по городу и не отрываясь от любимых дел могут воспользоваться сервисом www.pay.fmfb.tj где смогут пополнить счет мобильных операторов без процента и комиссий, оплатить за электричество, пополнить свой депозитный счет, оплатить коммунальные услуги, погасить свой кредит, оплатить за городскую связь или NGN, оплатить за интернет, перевести с карты на карту и другие услуги круглосуточно.

Также наши клиенты могут воспользоваться услугами банка в Viber – чат бот такие как подать заявку на кредит, открыть депозитный счет, узнать курс денежных переводов или открыть карточку «Корти Осон» и естественно кошельком «ТезСум» разработанной совместно с мобильной компанией Tcell

Необходимо отметить, что Банк предлагает полный спектр кредитных продуктов, включая строительство и ремонт жилья, автокредитование, ипотечный кредит, кредит для бизнеса, экспресс кредит, сельхоз и потребительские, так-же мы выдаем товары в кредит без процента и предоплаты до восемнадцати месяцев «0–0–18» и многие другие направления, по оптимальным и выгодным условиям.

Первый Микрофинансовый Банк является одним из ведущих банков, который функционирует по всей республике. В настоящее время, банковская сеть состоит из 7 филиалов, 30 центров банковских услуг (ЦБО) и более 700 сотрудников, которые ежедневно трудятся и повышают свои профессиональные навыки во благо улучшения предоставляемых услуг населению Таджикистана. Для развития и продвижения любых идей, в любой сфере деятельности, часто необходима поддержка финансового сектора. Сегодня Первый Микрофинансовый Банк, прилагает усилия для того, чтобы отвечать ожиданиям своих клиентов, предоставлять доступные финансовые ресурсы и ежедневно повышать качество предоставляемых услуг. Мы предоставляем одинаковую возможность всем заинтересованным и потенциальным кандидатам, желающим присоединиться к большой команде Банка. Первый Микрофинансовый Банк –Партнер вашего развития.

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