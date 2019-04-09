Официальный сайт Федерации футбола Таджикистана опубликовал заявочные составы команд высшей лиги. Выяснилось, что в этом году в национальном чемпионате Таджикистана по футболу, который стартовал на прошлой неделе, примет участие 21 легионер из 9 стран.

19:00 15 января

Футбольный клуб «Худжанд» купил грузинского легионера

Больше всех иностранных футболистов заявил клуб «Куктош» из Рудаки. В составе этой команды выступают 6 игроков с зарубежными паспортами – по 3 из Ганы и Узбекистана.

«Истиклол» и «Худжанд» имеют в составе по 4 легионера, столичный ЦСКА «Памир» подписал соглашения с 3 зарубежными игроками, «Истаравшан» приобрел двух футболистов из Узбекистана. «Регар-ТадАЗ» и «Панджшер» - по одному.

Единственной командой, которая не обратилась к  помощи зарубежных футболистов, стал «Хатлон».

Среди стран, откуда прибыли футболисты, лидером стал соседний Узбекистан. Семь игроков из этой республики в этом году будут защищать цвета «Истиклола», «Худжанда», «Куктоша» и «Истаравшана». Гану представляют 5 футболистов, по 2 игрока приехали из России и Грузии. Украина, Сербия, Армения, Кыргызстан и Иран  имеют по одному представителю в чемпионате Таджикистана.

19:30 22 февраля, 2018

Министр спорта Казахстана решил избавить казахстанский футбол от легионеров

Иностранный легион больше всего выступает в линиях защиты и полузащиты – по 7 игроков. Кроме того, ворота таджикских команд охраняют 4 голкипера, а на острие атаки будут действовать 3 нападающих.

Среди легионеров уже успел отличиться 30-летний армянский нападающий столичного «Истиклола» Руслан Корян, который  был признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа Кубка АФК-2019 против «Худжанда» (3:0).

Новобранец «Истиклола»  в этом матче  забил два гола.  

Список легионеров в чемпионате Таджикистана по футболу 2019 года:

«Куктош» (Рудаки) – 6:  Ишмеал Клотей (вратарь, Гана), Защитники: Принц Артур (защитник, Гана), Мисиам Иносент (полузащитник, Гана), Мухиддин Одилов, Нодирбек Ибрагимов, Бунёд Шодиев (все полузащитники, Узбекистан).

 «Истиклол» (Душанбе) – 4: Алексей Ларин (защитник, Украина), Джалил Кимсанов (защитник, Узбекистан), Михайло Сакич (полузащитник, Сербия), Руслан Корян (нападающий, Армения),

«Худжанд» (Худжанд) – 4: Давид Купатадзе (вратарь, Грузия), Торнике Джимшелеишвили (защитник, Грузия), Асилджон Бегимкулов (защитник, Узбекистан), Турсунали Рустамов (нападающий, Кыргызстан),

ЦСКА «Памир» (Душанбе) – 3:  Егор Хохлов (вратарь, Россия),  Михаил Зайцев (полузащитник, Россия), Эйя Эдвард (нападающий, Гана). 

«Истаравшан» (Истаравшан) – 2:  Тулкинджон Умаров (защитник, Узбекистан), 

Джамшед Хасанов (полузащитник, Узбекистан), 

«Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде) – 1:  Акбари Шелдари Араш (полузащитник, Иран). 

«Панджшер» (Джалолиддин Балхи) – 1: Куайе Годсон (вратарь, Гана).  

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