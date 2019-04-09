С 28-31 марта в «Кохи Борбад» прошла Международная универсальная выставка «Таджикистан-2019. Весна».

В выставке приняли участие более 100 иностранных компаний, которые представили свою продукцию душанбинцам. Одним из участников была польская компания Tubadzin, которая является ведущим польским производителем керамической плитки, а также лидером инноваций. Продукция данной компании отличается высокой прочностью материалов, большим ассортиментом и дизайном, который отвечает модным запросам нашего времени.

AVAS Market

Свою уникальную керамическую плитку Tubadzin изготавливает при помощи самых современных технологий. Компания представила две разновидности плиток от одного из их брендов – «Монолит» напольные и настенные. Обе разновидности практически идентичны по качеству. Преимуществом является и нестандартный размер – 2,40-1,80 м с толщиной всего 6 мм. Таким параметром обладает новинка среди керамических плиток, а это означает, что данную плитку можно использовать для облицовки не только стен, но и мебели, например, стола кухонного гарнитура.

AVAS Market

По словам представителя Tubadzin Артура Боровецки, плитка их компании настолько прочная, что не повредится даже от упавшей на неё кастрюли, чайника и прочей утвари. А объяснение этому простое: качество материала и технологии изготовления. Сам Артур Боровецки прокомментировал это так: «Нас вдохновляет природа».

AVAS Market

AVAS Market уже не первый год сотрудничает в сфере торговли плитками с иностранными компаниями, изделия которых соответствуют самым строгим европейским стандартам. Польская компания Tubadzin – это лишь новая ступень в их деятельности.

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AVAS Market также может похвастаться наличием смесителей, душевых кабин, гранитных раковин, моек и прочих аксессуаров.

AVAS Market предлагает своим покупателям широкий выбор продукции, оперативность исполнения заказов, учет всех требований и пожеланий клиентов. Компания гарантирует поставку только высококачественной продукции, которая отвечает высоким современным требованиям европейского качества.

Более подробную информацию можно получить на сайте компании www.avas.tj.