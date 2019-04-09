Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня, объявил в обращении к нации глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире национального телевидения объявил о проведении в стране досрочных президентских выборов, пишет РБК.

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"Уважаемые соотечественники! Сегодня я выступаю с важным обращением к народу и каждому из нас. Согласно Конституции, я принял решение о проведении внеочередных выборов президента 9 июня 2019 года", — обратился он к казахстанцам.

Токаев подчеркнул, что при принятии решения он консультировался с экс-президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Также он обсудил решение и со спикерами обеих палат парламента (спикером сената в марте стала дочь Назарбаева Дарига), конституционным судом и лидерами парламентских партий.

Происходящее Токаев охарактеризовал как «исторический момент» для Казахстана.

«Верховная власть в Казахстане была передана в спокойной обстановке в полном соответствии с Конституцией. Это вызвало уважение к Казахстану со стороны мирового сообщества», — подчеркнул Токаев.

Действующий глава государства подчеркнул, что, по его мнению, страна «идет правильным курсом». Вместе с тем, отметил Токаев, власти республики должны «снять любую неопределенность» для того, чтобы «уверенно двигаться вперед». 

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«Наш мудрый народ един. Государство как высшая ценность нашей независимости незыблемо. Поэтому твердо считаю досрочные выборы главы государства абсолютно необходимыми», — обратился Токаев к телезрителям.

Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет, объявил об отставке 19 марта. На следующий день экс-премьер и бывший спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев принес присягу в качестве президента. Сразу после этого он выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны. 23 марта переименование столицы состоялось официально.

В соответствии с законодательством Казахстана Токаев мог занимать пост президента до очередных президентских выборов. Они должны были пройти в стране в 2020 году.

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