Шесть человек, в том числе, водитель, погибли и девять получили ранения в результате ДТП в Бальджуванском районе, сообщает пресс-служба МВД.

По данным источника, 8 апреля после полудня 28-летний Шарофиддини Шовали, водитель автомашины «Урал», на подъёме не справился с управлением.

«Грузовик перевернулся и задавил людей. К сожалению, на месте ДТП погибли жители Бальджувана 69-летний Зариф Саъдиев, 61-летний Эмомали Хафизов, 63-летняя Шамъигул Вохидова, 67-летние Мирзохон Негматов и Муродали Назаров», - сообщается на сайте МВД.

Трагедия случилась на территории села Дошманди джамоата Сари Хосор.

Ещё девять человек, в том числе Саидов Исуф, Сайрамбии Шариф, Ибодати Абдураҳмон, Носиров Джамолиддин, Мухаббатов Солех, Маҳмадиев Марзон, Саидова Сабоҳат, Давлатзода Джурахон и 5-летняя Оишамои Джумахон с различными травмами были госпитализированы.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.