Каннский кинофестиваль, в котором в этом году примет участие таджикская картина «Спешка» («Шитоб»), пройдет с 14 по 25 мая. Таджикская делегация в лице режиссёра и сценариста фильма Мухиддина Сулаймони и его продюсера Малохат Абдуллоевой отправится во Францию за несколько дней до начала международного кинофестиваля.

Когда мы позвонили Мухиддину, он находился в посольстве Франции в Таджикистане – режиссер оформляет визу, чтобы представить свою картину на первом в своей жизни крупном кинофестивале.

Его волнение заметно, ведь таджикское кино на Каннском кинофестивале – скорее исключение, чем правило.

«Все мои мысли сейчас о том, чтобы успеть получить визу и купить билеты. Все расходы мы оплачиваем сами», - сообщил режиссер.

Приключенческая картина таджикского режиссера, снятая в конце 2018 года телекомпанией "Синамо", вошла в секцию короткометражного кино на Каннах. Съемки фильма продолжались 5 дней, постпродакшен – еще 15 дней. Главные роли в картине исполнили Нозим Меликов, Джума Рустами, Мавлона Наджмиддинова и Манижа Холова.

За основу фильма Сулаймони взял реальную историю своих знакомых, которую он «разбавил» художественным вымыслом.

«Я рассказал небольшой отрывок из жизни успешного предпринимателя, который принимает решение баллотироваться в депутаты, но сталкивается с неразрешимой проблемой. Ко всему прочему, его сын попадает в крупное ДТП, и моему герою приходится принимать сложные решения, которые отразятся на его жизни, - рассказывает режиссер. - Я хотел показать проблему современного общества под названием вечная спешка, которая приводит к непоправимым последствиям».

Мухиддин Сулаймони сообщил, что сначала «Спешку» будут показывать в режиме онлайн на протяжении нескольких дней, и только после этого, 22 мая, покажут в Большом зале фестиваля вне конкурсной программы.

«Каннский фестиваль – это масштабное событие в мире кино, где соберутся звезды мирового масштаба. Я бы очень хотел познакомиться с мексиканским актером, режиссером, композитором и сценаристом Алехандро Гонсалесом Иньяритту, чьим поклонником я являюсь», - отмечает Мухиддин.

Постер к фильму Фото из личного архива Сулаймони

Мухиддин Сулаймони родился в 1982 году в Душанбе. Он выпускник филологического факультета Таджикского национального университета, но вскоре после окончания вуза понял, что видит себя в сфере кино и телевидения.

Окончив краткосрочные курсы киношколы при киностудии "Таджикфильм", он начал все с чистого листа. За свою профессиональную карьеру он успел снять несколько короткометражных фильмов «Плод жизни», «Сказки сна», а также мультипликационные фильмы «Дусти бехтарин», «Саргузаштхои афанди», «Дусти», «Нахли умр».

Сегодня он работает на позиции главного редактора анимационного отдела в телекомпании «Синамо».

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