Дарига Назарбаева - спикер сената Казахстана и дочь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева - не планирует участвовать в досрочных президентских выборах в Казахстане. Об этом местному изданию Tengriews заявила помощница Назарбаевой Сауле Мустафаева.

«Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться», - сказала Мустафаева.

9 апреля Касым-Жомарт Токаев, занимающий пост президента Казахстана, назначил досрочные президентские выборы на 9 июня. По закону следующие выборы главы государства в Казахстане должны были пройти весной 2020 года. До этого момента Токаев мог занимать пост президента.

Согласно казахстанскому законодательству выдвижение кандидатов в президенты начинается со дня, следующего за днем объявления, и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за два месяца до выборов.

Президентом может быть избран гражданин Казахстана по рождению не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в республике последние 15 лет и имеющий высшее образование. Кандидат в президенты также должен иметь не менее пяти лет опыта работы на госслужбе или на выборных государственных должностях.

Дарига Назарбаева — дочь первого президента Нурсултана Назарбаева, сложившего с себя полномочия в прошлом месяце. Она была избрана спикером Сената 20 марта. Ранее Дарига Назарбаева занимала пост председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената.

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