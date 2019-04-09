Определён состав сборной Таджикистана по боксу, которая примет участие в чемпионате Азии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

16-27 апреля в столице Таиланда Бангкоке пройдёт чемпионат Азии по боксу. В нём примет участие и национальная команда Таджикистана.

По международным правилам бои проводятся по десяти весовым категориям у мужчин и женщин.

На континентальное первенство делегация боксеров Таджикистана отправится следующим составом:

Мужчины:

48кг – Шермуҳаммад Рустамов

60кг – Сомон Хабибов

64кг – Баходур Усмонов

75кг – Мирзомухаммади Бахтиёр

81кг – Шаббос Негматуллоев

+91кг – Сиёвуш Зуҳуров

Фото: AКИpress

Женщины:

48кг – Сумайя Косимова

57кг – Миджгона Самадова

60кг – Шоира Зулькайнарова

64кг – Идимох Холова

69кг – Нилуфар Бобоёрова

Следует отметить, что чемпионат Азии среди мужчин и женщин впервые проводится в одно и в то же время.

Как отметил тренер по боксу Мирзо Шамсиев, согласно новым правилам Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), теперь участники континентальных чемпионатов напрямую не могут завоевать путевки на чемпионаты мира и олимпийские игры, а будут зарабатывать баллы для улучшения своего рейтинга.

Поэтому, по его словам, в Таиланде боксёры будут бороться не только за медали, но и за рейтинговые очки, которые будут засчитаны для участия на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в сентябре-октябре этого года в России.

Отметим, что на предыдущем чемпионате Азии по боксу в 2017 году в Ташкенте Джахон Курбонов в весовой категории до 91 кг выиграл бронзовую медаль.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.