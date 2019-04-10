АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- Институт "Открытое Общество" Фонд Содействия в Таджикистане проводит открытую лекцию на тему: "Магистерская программа CSLA 2020-2021. Возможности и перспективы". Спикер - Манучехр Камолиддинов. Место встречи: ул. Бохтар, 37/1 (ориентир: Вефа Центр)

- В рамках Недели Франкофонии в Таджикистане в КЦ «Бактрия» состоится церемония вручения премий участникам конкурса рисунков (10.00) и концерт учащихся Колледжа искусств им. Бобокулова и музыкальной школы им. А. Атоева в Национальной консерватории (18.00). Вход на все мероприятия свободный

- В театре оперы и балета им. Айни состоится детская музыкальная сказка «Белоснежка и семь гномов» по пьесе Э. Калмановского. Начало в 10.00 и 12.00

- В Кубке «Шелкового пути – Хуашань-2019» по футболу среди юношеских сборных (U-15) в Китае состоится 3-й тур. Сборная Таджикистана сыграет с командой Китая. Начало матча в 16:35 по душанбинскому времени.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 АПРЕЛЯ

День Внутренних войск Республики Таджикистан

1930 - Начало интенсивного радиовещания в Душанбе.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 АПРЕЛЯ

1921 – Родился герой Советского Союза Ахмадчон Курбонов.

1938 – Родился певец, Народный артист Таджикистана Карим Касымов.

1939 – Родилась деятель просвещения Бозгул Додхудоева (министр просвещения, затем вице-премьер РТ).

1949 – Родился профессор, доктор медицинских наук Дилшод Зикирёхочаев.

1968 – Родился композитор, певец Зикруллох Хакимов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в отдельных районах кратковременный дождь, (ночью выше 3000м снег), гроза, местами туман. Ветер западный 4-9 м/с, местами усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 11-16 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, кратковременный дождь, ночью и утром местами сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с, местами усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 17-22 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО кратковременный дождь, ночью и утром местами сильный, по ВГБАО осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, дождь (выше 3000м снег), ночью и утром местами сильный и очень сильный, гроза, возможен град, на перевалах туман. Ветер западный 3-8 м/с, местами усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 13-18 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, дождь, ночью и утром сильный, гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с, при грозе усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Хорог – Облачно, кратковременный дождь, ночью и утром сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 16-18 тепла.