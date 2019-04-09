Двадцать четыре национальных партнера программы КАДАП из министерства здравоохранения и социальной защиты, Наркологической службы и Национального центра мониторинга и профилактики наркомании приняли участие в двухдневном семинаре для тренеров по улучшению стандартов качества в лечении наркотической зависимости.
Тренеры из Института изучения зависимостей Франкфуртского университета прикладных наук, два практикующих специалиста из медицинской клиники в Германии, а также Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) рассказали о стандартах, принятых в Европейском Союзе для сокращения спроса на наркотики и лечения нарушений, связанных с употреблением наркотиков.
Она также проинформировали о лечении наркотической зависимости в Германии и международных стандартах УНП ООН/ВОЗ.
В частности, речь шла об особенностях работы среди населения и низкопороговых услугах (по снижению вреда), амбулаторных услугах на местном уровне, а также лечения в стационаре и на дому в Германии.
В свою очередь, национальные партнеры поделились опытом лечения в Таджикистане.
Компонент программы КАДАП по лечению поддерживает страны Центральной Азии в программах по лечению и снижению вреда, с использованием лучших практик ЕС и международных стандартов.
Программа реализуется Консорциумом из Нидерландов, Чешской Республики, Польши и Германии вместе с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) при финансовой поддержке ЕС.
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