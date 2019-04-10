В Нью-Йорке (США) с участием таксистов прошла акция в поддержку туристического бренда Узбекистана. В ней были задействованы свыше 100 водителей-узбекистанцев, которые наклеили на свои машины тематические стикеры и получили для раздачи пассажирам брошюры о привлекательных для путешественников городах республики, сообщает ИА «Фергана».
Таксисты наклеили на машины стикеры с изображениями Бухары, Хивы и Самарканда и предлагали клиентам брошюры на английском языке под названием «Десять причин посетить Узбекистан». Особым моментом акции стало то, что таксисты выстроили надпись I LOVE UZ из автомобилей.
Мероприятие, прошедшее под лозунгом «Путешествуй в Узбекистан», было устроено Генеральным консульством Узбекистана в городе Нью-Йорке, организацией узбекской диаспоры «Ватандош» и Государственным комитетом по туризму.
В акции принимали участие исключительно таксисты, имеющие лицензии компаний Uber Technologies Inc. и Lyft на перевозку пассажиров. По данным Госкомтуризма РУ, в США на данный момент лицензию Uber имеют более двух тысяч выходцев из Узбекистана.
Узбекистан пытается сделать туризм едва ли не основной статьей дохода в бюджет. Туристы из дальнего зарубежья, посещающие республику, тратят за время поездки в среднем $710. Это в несколько раз больше, чем траты путешественников из стран Центральной Азии, поэтому руководство страны прикладывает все силы, чтобы привлечь туристов, в срочном порядке создавая инфраструктуру: открывает гостевые дома, облегчает регистрацию путешественников и создает для туристов зоны, где не будет ограничиваться работа увеселительных заведений, кафе и ресторанов в ночное время.
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Alijon2 часа назад
Молодцы Узбеки. А мы сидим все еще одну норм туалет не можем строит на дорогах!!!! Узбеки знают как привлекать туристов.
Stone Alijon1 час назад
Маленький секрет - они не все узбеки! В Узбекистане проживают сотни национальностей. И много таджиков.