Уроженец Файзабадского района Гоибназар Сулаймонзода был призван в ряды Вооруженных сил Таджикистана в октябре 2012 года и через два месяца был назначен командиром отделения комендантской роты пограничных войск республики.
В январе 2013 года командир роты представил краткосрочный отпуск, но солдат не вернулся на службу.
Он был объявлен в международный розыск, в октябре прошлого года по запросу Таджикистана был депортирован из Москвы в Душанбе, сообщили «АП» в военном суде душанбинского гарнизона.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 375 (дезертирство) УК Таджикистана. Решением суда он будет отбывать службу в дисциплинарной воинской части на срок одного года.
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