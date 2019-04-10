Адвокаты Хайрулло Мирсаидова подали кассацию в Верховный суд Таджикистана, чтобы  пересмотреть  дело и полностью оправдать его.

Хайрулло Мирсаидов в беседе с «АП» подтвердил, что адвокаты отправили кассационную жалобу в Верховный суд Таджикистана и ждут ответа.

17:54 11 февраля

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По его словам, в кассационной жалобе приводится, что обвинения против него являются поддельными и безосновательными.

«В кассационной жалобе говорится, что в моих действиях нет состава преступлений по статьям «Присвоение или растрата госсредств» (ст. 245 УК РТ), «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» (ст. 340 УК РТ) и «Заведомо ложный донос» (ст. 346 УК РТ). Обвинения против меня являются поддельными и безосновательными», - сообщил Мирсаидов.

При этом он не верит, что Верховный суд Таджикистана его оправдает, но он готов обратиться в ООН для оправдания себя.

«Я не верю в моё оправдание со стороны Верховного суда Таджикистана, но это последняя инстанция. Это нам понадобится для обращения в Комитет ООН по гражданским и политическим правам», - сообщил Хайрулло Мирсаидов.

Он рассказал, что живёт в одной из стран Евросоюза и занимается журналистской деятельностью.

«Лечение закончилось, чувствую себя хорошо. Я живу в Европе и сотрудничаю с мировыми СМИ, пишу на русском языке. Также изучаю английский язык», - сказал Мирсаидов.

Он отметил, что «в Европе журналистам легче работать, так как свобода слова существует, и журналистов не сажают за критику».

Напомним, против Мирсаидова было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК Таджикистана: присвоение госсредств, подделка документов и заведомо ложный донос. Суд над журналистом начался 8 июня 2018 года. Мирсаидов частично признал себя виновным по статьям 245 («Присвоение или растрата госсредств») и 340 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков») УК РТ. Обвинения, предъявленные журналисту по статье 346 («Заведомо ложный донос»), Мирсаидов отрицал.

09:22 23 августа, 2018

Хайрулло Мирсаидов: Если понадобится дойду до Гаагского суда

11 июля суд приговорил Хайрулло Мирсаидова к 12 годам лишения свободы. Его семья выплатила 124 тыс. сомони в госбюджет – именно такой была определена сумма компенсации ущерба, который в соответствии с заключением следственных органов Мирсаидов нанес государству.  После подачи кассации Хайрулло Мирсаидов был освобожден из зала суда 22 августа 2018 года. 11 января Худжандский городской суд, опираясь на заявление судебного исполнителя о том, что Хайрулло Мирсаидов без ведома покинул страну, заочно осудил его на 8 месяцев.

Тогда в беседе «АП» Мирсаидов сказал, что «покинул страну, чтобы обезопасить себя». Он также сообщил тогда, что уже третий месяц находится в Грузии, где проходит лечение. В феврале его адвокат Бахтиёр Насруллоев сообщил «АП», что его объявили в Таджикистане в розыск по линии ОМВД города Худжанда по месту жительству «за уклонение от исполнения наказания».  

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