На улицах Душанбе после дождя появились земные улитки. Судя по их количеству, почва в столице из-за дождей достаточно влажная.

Огромное количество улиток и слизней в дождливые дни появилось и на полях республики. Это беспокоит овощеводов республики, так как брюхоногие поедают маленькие ростки сельскохозяйственных растений.

По информации ученых Института ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ, наземные улитки и слизни вредят почти всем сельскохозяйственным растениям: они едят все подряд от сорняков до овощей.

При этом переползая с одного растения на другое, слизни способствуют распространению грибковых и вирусных заболеваний растений.

Молодые растения брюхоногие способны съесть полностью под корень. Вредители любят сгрызать соцветия, что чревато значительным снижением урожайности. Повреждая плоды, съедают поверхностную оболочку, делая их непривлекательными и непригодными для хранения. Эти моллюски могут питаться более чем 150 видами овощей и ягод. Ограничивается процесс фотосинтеза растения, после того как улитки съедают листву, а если они лакомятся цветками, то намного уменьшается количество завязей, выгрызают плоды растений, что сокращает срок хранения урожая.

По словам ученого, доктора сельсхозяйственных наук Курбонали Партоева, улитки и слизни являются вредителями почвы. Они уничтожают все полезные организмы в земле под посевом.

Ученый назвал три способа борьбы с этими вредителями.

«Первый из них предполагает уничтожить их вручную с помощью подручных средств. Экологический способ борьбы заключается в привлечении на участок естественных врагов брюхоногих – грызунов и птиц, которые питаются улитками. Неплохим вариантом в борьбе с брюхоногими является использование петрушки, шалфея или чеснока. Запахи этих трав являются неприемлемыми для слизней. Однако для больших площадей рекомендуется применение минеральных удобрений, например азотных», - отметил он.

Специалисты советуют также применять суперфосфат или известь - они очень неприятны мягкотелым вредителям.

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