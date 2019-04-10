Официальная церемония открытия канатной дороги с участием Эмомали Рахмона состоялась 2 апреля, но уже со следующего дня она перестала работать. Гости города Худжанда и пользователи социальных сетей возмущаются и ищут причины. Кто-то говорит, что электричества не хватает, другие - что сооружение сломалось.

Пресс-секретарь мэрии города Худжанда Маъмур Юсуфзод в беседе «АП» опроверг эти слухи и сообщил, что ведутся технические работы. «Там ведутся незначительные строительные и технические работы, и она заработает в начале следующей недели», - сообщил он.

По его словам, пока не определена стоимость поездки по канатке, но к началу ее работы сумма будет установлена.

Тем временем, жители районов Согда возмущаются, что население не предупреждают по ТВ о том, что дорога не работает, а, наоборот, рекламируют ее.

«Хорошо было бы оповестить жителей вместе рекламы. По всем каналам показывают ролики об этой канатной дороге. Дети посмотрели эти ролики и попросили отвезти. Мы из города Исфары, 110 километров проехали, но, оказывается, она не работает», - с досадой говорит Зафар Кодиров, житель города Исфары.

Канатная дорога города Худжанд, протяженностью один километр, тянется от Парка культуры и отдыха имени Камоли Худжанди до комплекса Исмоили Сомони через реку Сырдарья. Она состоит из 47 четырехместных кабин, в том числе 7 кабин высшей категории. Сооружение способно одновременно обслуживать 160 человек. Высота канатной дороги составляет 35 метров от уровня реки Сырдарья.

Канатная дорога построена местными предпринимателями в рамках объявленного Трехлетия развития села, туризма и ремесел.

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