Бюро "Архитектура Душанбе" на странице в соцсети Фейсбук представила проект развития улицы Сохили (Набережная), от пересечения проспекта Саади Шерози до торгового центра "Ёвар" в фото. 

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Сообщается, что проект разработан ОАО "Шахрофар" при участии Главного управления архитектуры и градостроительства города Душанбе.

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