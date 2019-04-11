Юношеская сборная Таджикистана (U-15) по футболу, возглавляемая главным тренером Ахлиддином Турдиевым, стала победителем международного турнира Кубка «Шелкового пути – Хуашань-2019» (Silk Road – Hua Shan Cup-2019) в Китае.
В заключительном туре таджикские юноши сыграли вничью с хозяевами турнира сборной Китая – 0:0, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.
Ранее подопечные Ахлиддина Турдиева крупно обыграли сборные Кыргызстана (8:0) и Мьянмы (5:0).
На церемонии награждения юношеской сборной Таджикистана был вручен Кубок «Шелкового пути – Хуашань-2019».
Лучшим вратарем турнира был признан вратарь сборной Таджикистана Сафармад Гаффоров. Приз лучшего нападающего получил Абдулфаттох Худойдодзода. А лучшим бомбардиром соревнований стал Мухаммадворис Сайдалиев, который на турнире забил четыре мяча.
Участие на турнире в Китае стало одним из этапов подготовки юношеской сборной Таджикистана к отборочному турниру чемпионата Азии-2020, который пройдет в сентябре.
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